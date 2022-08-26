江戶川區大規模調查顯示，每76名居民中就有1人「家裡蹲」

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身在人潮湧動的東京，卻有不少人和社會幾乎沒有交集，孑然一身。年富力強的30到59歲人群中，許多人甚至度過了10年以上的「家裡蹲」生活。東京都江戶川區實施的大規模調查，反映出大都市里許多人面臨的孤獨問題。

東京都江戶川區2021年至2022年初實施的宅家情況大規模調查顯示，區內7604戶居民中有多達7919人屬於宅家人士。

調查實施於2021年7月至2022年2月，對象為區內約35萬個家庭（約70萬人）中，有薪資收入不扣稅者和沒有享受長照等行政服務者的18萬個家庭。共計收到10萬個家庭的回答。算上教育委員會掌握情況的1113名沒有上學的中小學生，以及已經接受區政府援助的64人，區內宅家人數合計達到9096人，相當於每76名居民中就有1人「家裡蹲」。

此次調查發現的7919名宅家人士中，女性占51.4%，男性占48.3%。從年齡段來看，40到49歲的人最多，占比為17.1%，其次是50到59歲（16.6%）、30到39歲（13.9%），30到59歲這個年齡區間合計幾乎占了一半。

關於宅家時間，整體上「1到3年」的人最多，占比為28.7%，30到59歲人群中，超過10年的人最多。

關於原因，選擇「患有需要長期療養的疾病」「不適應職場環境」「找工作不順利」等的受訪者較多。

關於宅家當事人的需求，回答「什麼都不需要，保持現狀即可」的受訪者最多，占比達32%，遠高於「求職準備」（21%）和「即使短時間也可以的工作地方」（15%）。

江戶川區初步決定，將依據調查獲得的資訊，對宅家者及其家屬實施援助。同時表示，受到問卷調查的觸動，已經有54人通過向區政府諮詢服務電話諮詢等方式獲得了直接援助。

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