4成的20多歲單身男性「沒有約會經歷」，少子化問題永遠無解？

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近日公佈的一項調查顯示，「40%的20多歲單身男性沒有約會經歷」。少子老齡化程度高居世界前列一直是日本長期面臨的政策課題，而在「沒有約會經歷」「沒有戀人」這種情況下，少子化問題或永遠不可破解。

日本內閣府發佈的《男女共同參與白皮書》（2022年版）顯示，過去被視為適婚年齡的2、30歲人群中，許多人正在遠離戀愛。

根據2021年實施的意識調查，20到29歲人群中，65.8%的男性受訪者和51.8%的女性受訪者表示「沒有配偶或戀人」。30到39歲人群中，給出同樣回答的男性和女性也分別達到了35.5%和27.0%。

同時，關於「國中以後經歷過的約會人數」，39.8%的20到29歲單身男性和34.1%的30到39歲單身男性回答「0人」。相對於此，20到29歲單身女性和30到39歲單身女性中，約會零經驗的占比分別為25.1%和21.5%，明顯可以看出男性在戀愛方面比較晚熟。

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