筷子使用禮儀知多少？文化 生活 飲食
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竟然有這麼多使用筷子的禁忌。
（五十音順）
🥢舉筷
把筷子舉到高於嘴部的位置。
🥢洗筷
在湯羹或飲料中涮洗筷子前端。
🥢渡筷
用筷子夾起食物後傳給另一雙筷子。這與火葬後用筷子夾遞遺骨的動作相似。
🥢受筷
盛飯時手裡拿著筷子不放下。
🥢 移筷
連續多次地夾同一個盤子裡的菜。正確的做法是吃一口飯，吃一口菜；然後再吃一口飯，之後夾另一個菜。
🥢空筷
筷子碰了菜卻不夾來吃。
🥢拜筷
雙手合十拿筷子。拿著東西合掌被視為不禮貌，忌諱一邊說「我開動了」一邊「拜筷」。
🥢塞筷
用筷子將食物塞進嘴裡。
🥢落筷
吃飯的時候把手裡的筷子掉到地上。
🥢逆筷
分菜的時候，調換筷子頭尾，避免用接觸自己嘴部的一頭夾菜。
🥢扒筷
嘴巴貼著碗，用筷子將飯菜扒進嘴裡。還包括用筷子撓頭或其他身體部位的做法。
🥢咬筷
用牙齒咬筷子。
🥢銜筷
用嘴銜住筷子。
🥢挖筷
用筷子從盤子底部把菜挖出來。
🥢擦筷
把一次性木筷掰開後，刮落毛刺。
🥢探筷
用筷子在菜裡攪拌尋找。
🥢戳筷
用筷子捅戳食材。
🥢指筷
用筷子指著別人或者東西。
🥢直筷
不用公筷，直接使用自己的筷子在大盤菜肴裡夾取食物。
🥢透筷
不剔除魚的大骨，直接透過骨頭從下方挑出魚肉食用。
🥢剔筷
把筷子當做牙籤在菜裡戳來捅去。
🥢齊筷
借助飯碗或桌面把筷子頭對齊。
🥢敲筷
用筷子敲擊器皿。
🥢立筷
把筷子插在米飯上。
🥢錯筷
使用一雙材質不同的筷子。
🥢撕筷
一手拿一支筷子撕扯食材。
🥢調伏筷
把筷子頭朝右擺放。
🥢淚筷
筷子夾起食物滴滴答答地流湯。
🥢握筷
握著筷子吃飯。
🥢舔筷
在筷子含在嘴里吸吮。
🥢架筷
把筷子像搭橋一樣架在飯碗上面。相當於表示「吃完了」的意思。
🥢撥筷
用筷子撥開不想吃的東西。
🥢揚筷
把筷子舉過手背高度。
🥢抖筷
把筷子前端的湯汁或食材碎渣抖落。
🥢迷筷
拿起筷子猶豫不定，在食物上方晃動。
🥢轉筷
拿筷子在湯裡攪拌轉動。
🥢銜筷
移動飯碗時，把筷子橫著銜在嘴裡。
🥢摘筷
像摘東西一樣舔掉附著在筷子上的飯粒。
🥢持筷
單手同時拿筷子和飯碗。正確做法是兩手拿起飯碗放在左手上，用左手的無名指和小指夾住右手舉著的筷子，然後用右手從下方換手拿筷子。
🥢牙籤筷
把筷子當做牙籤般使用。
🥢抄筷
把筷子併攏，像用勺子一樣抄起菜肴。
🥢拉筷
用筷子把遠處飯碗拉到自己面前。
標題圖片：PIXTA