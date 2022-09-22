筷子使用禮儀知多少？

日本人使用筷子有許多禁忌，被稱作「嫌筷」「禁筷」或「忌筷」。為了避免在人前丟醜，或者給別人造成不悅，一起來看看你筷子用對了沒有。

竟然有這麼多使用筷子的禁忌。

（五十音順）

🥢舉筷

把筷子舉到高於嘴部的位置。

🥢洗筷

在湯羹或飲料中涮洗筷子前端。

🥢渡筷

用筷子夾起食物後傳給另一雙筷子。這與火葬後用筷子夾遞遺骨的動作相似。

🥢受筷

盛飯時手裡拿著筷子不放下。

🥢 移筷

連續多次地夾同一個盤子裡的菜。正確的做法是吃一口飯，吃一口菜；然後再吃一口飯，之後夾另一個菜。

🥢空筷

筷子碰了菜卻不夾來吃。

🥢拜筷

雙手合十拿筷子。拿著東西合掌被視為不禮貌，忌諱一邊說「我開動了」一邊「拜筷」。



拜筷（PIXTA）

🥢塞筷

用筷子將食物塞進嘴裡。

🥢落筷

吃飯的時候把手裡的筷子掉到地上。

🥢逆筷

分菜的時候，調換筷子頭尾，避免用接觸自己嘴部的一頭夾菜。

🥢扒筷

嘴巴貼著碗，用筷子將飯菜扒進嘴裡。還包括用筷子撓頭或其他身體部位的做法。

🥢咬筷

用牙齒咬筷子。

🥢銜筷

用嘴銜住筷子。

🥢挖筷

用筷子從盤子底部把菜挖出來。

🥢擦筷

把一次性木筷掰開後，刮落毛刺。

🥢探筷

用筷子在菜裡攪拌尋找。

🥢戳筷

用筷子捅戳食材。

🥢指筷

用筷子指著別人或者東西。

🥢直筷

不用公筷，直接使用自己的筷子在大盤菜肴裡夾取食物。

🥢透筷

不剔除魚的大骨，直接透過骨頭從下方挑出魚肉食用。

🥢剔筷

把筷子當做牙籤在菜裡戳來捅去。

🥢齊筷

借助飯碗或桌面把筷子頭對齊。

🥢敲筷

用筷子敲擊器皿。

🥢立筷

把筷子插在米飯上。

🥢錯筷

使用一雙材質不同的筷子。

🥢撕筷

一手拿一支筷子撕扯食材。

🥢調伏筷

把筷子頭朝右擺放。



調伏筷（PIXTA）

🥢淚筷

筷子夾起食物滴滴答答地流湯。

🥢握筷

握著筷子吃飯。



握筷（PIXTA）

🥢舔筷

在筷子含在嘴里吸吮。

🥢架筷

把筷子像搭橋一樣架在飯碗上面。相當於表示「吃完了」的意思。

🥢撥筷

用筷子撥開不想吃的東西。

🥢揚筷

把筷子舉過手背高度。

🥢抖筷

把筷子前端的湯汁或食材碎渣抖落。

🥢迷筷

拿起筷子猶豫不定，在食物上方晃動。

🥢轉筷

拿筷子在湯裡攪拌轉動。

🥢銜筷

移動飯碗時，把筷子橫著銜在嘴裡。

🥢摘筷

像摘東西一樣舔掉附著在筷子上的飯粒。

🥢持筷

單手同時拿筷子和飯碗。正確做法是兩手拿起飯碗放在左手上，用左手的無名指和小指夾住右手舉著的筷子，然後用右手從下方換手拿筷子。

🥢牙籤筷

把筷子當做牙籤般使用。

🥢抄筷

把筷子併攏，像用勺子一樣抄起菜肴。

🥢拉筷

用筷子把遠處飯碗拉到自己面前。

標題圖片：PIXTA