對日好感度和訪日意願調查：喜歡日本的四季風景和菜肴，但物價太高！

日本資料庫

受疫情影響，2020年和2021年世界各國幾乎處於封閉隔絕狀態。2019年以前大量的入國旅遊的熱潮一度降至冰點，而今年6月起，日本已經恢復接待入國團隊旅遊。歡迎世界各地遊客光臨日本！

從事數字行銷業務的Auncon諮詢公司（本公司位於東京）針對12個國家和地區實施了關於對日好感度和訪日意願的問卷調查。

對日好感度（「非常喜歡」和「喜歡」的受訪者合計）占比最高的是臺灣（95.4%），其次是印尼（91.7%）和香港（88.8%）。與2021年實施的調查相比，總體上好感度有所下降，尤其是英國和美國，同比分別下降了16.5%和15.1%。

關於「非常喜歡」和「喜歡」日本的理由，回答「四季風景和自然環境」「日餐」的受訪者占比整體較高。選擇「歷史、文化」的美國和英國受訪者占比較高（均為27%），而這兩國選擇「漫畫、動漫」的受訪者占比低於亞洲國家和地區。

關於不喜歡日本的理由，總體上選擇「物價高」的受訪者較多，尤其是臺灣，選擇該項的占比為61.2%。中國和韓國受訪者中，選擇「歷史、文化」的人較多，韓國、泰國和印尼也有不少人對日本向來就「不感興趣」。

關於「疫情結束後是否想去日本」，疫情發生前訪日人數較多的中國、臺灣和香港受訪者中回答「非常想去」和「想去」的人較多。而「不想去」和「完全不想去」的韓國受訪者合計占比超過了30%。

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