超過7成的日本企業「未實施居家辦公」

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從近來每天早上通勤電車的擁擠狀況來看，社會生活正在逐漸從疫情中恢復正常。東京商工調查公司的調查顯示，現在7成的公司沒有實施居家辦公。

東京商工調查公司6月上旬實施的問卷調查（6472份有效回答）顯示，29.1%的企業「正在實施」居家辦公，較2021年10月調查時的37.0%減少了7.9個百分點。從企業規模來看，大企業為56.9%，中小企業為24.4%。

表示「之前實施過，現在已經取消」的企業占比為27.2%，較2021年10月調查時的20.7%大幅增加。目前未實施居家辦公的企業占比高達70.8%。

關於「正在實施」居家辦公的企業內，有多少員工正在利用這項制度（1607份有效回答），回答「10%」的企業最多，占比為25.2%，居家率達「7成以上」的企業合計占比為30.9%。儘管已經作為一種制度得到確立，但似乎多數企業並未像發佈緊急事態宣言的時期那樣推行全員居家辦公，實施程度較為有限。

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