經團聯統計顯示，大企業夏季獎金成長13.8%，4年來首次正成長

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在疫情之下，全球經濟活動和社會活動都受到了嚴重影響。儘管感染人數依然在持續成長，但社會經濟已經逐漸恢復正常。大企業的獎金4年來首次轉為正成長。希望能有更多的光明穿透密佈的陰雲！

經團聯統計的2022年夏季獎金談判商定金額（第一次統計）為92萬9259日圓，同比成長13.81%，漲幅為有可比資料的1981年以來的最高水準。同比正成長為4年來首次。

調查對象為253家員工人數超過500人的大型企業，給出回答的16個行業105家企業的平均發放金額為92萬9259日圓。儘管低於疫情發生前的2019年（97萬1777日圓），但由於針對第一次統計給出回答的企業每年有所不同，所以無法簡單進行比較。

製造業（93家）企業為93萬475日圓，同比成長15.11%，非製造業（12家）企業為92萬2512日圓，同比成長6.99%。從行業來看，漲幅較大的是鋼鐵（成長88.13%）、汽車（成長17.23%）和非鐵金屬以及金屬（成長17.11%）等。

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