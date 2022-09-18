50到59歲的女性，4成疑似存在更年期障礙，多數人「不去醫院」

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厚生勞動省的調查顯示，許多婦女懷疑自己存在更年期症狀卻並未前往醫院就診。總覺得心神不寧、在車站上一段臺階就會呼吸急促、時不時突然感到燥熱出汗──「只是因為這樣一些小事，就要去醫院嗎？」這種思維恐怕是日本人的特質。

厚生勞動省實施的關於「更年期症狀」的意識調查顯示， 40到49歲女性受訪者中的28.3%、50到59歲女性受訪者中的38.3%、60多歲女性受訪者中的27.7%感覺自己可能存在更年期障礙。而這3個年齡段的受訪者中，前往醫療機構就診，被診斷為「更年期障礙」的比例分別為3.6%、9.1%和6.9%，均低於10%。

「更年期」一般是指閉經前後跨度10年左右的時間，會出現因激素減少導致的上火、悸動、焦躁等各種身體不適現象。如果對日常生活造成了影響，就稱作「更年期障礙」。

針對至少存在一種更年期症狀的受訪者，詢問其自己察覺後隔了多長時間前往醫療機構就診的結果來看，40到49歲、50到59歲、60多歲受訪者在3個月內前去就診的比例分別為9.1%、11.6%、9.9%，「未就診」的情況占了絕對多數。似乎許多人都想自己熬過去，而不願就醫。

由於男性激素的減少，男性在40歲以後也可能出現與女性更年期障礙類似的症狀，但相關研究分析尚不充分。40到49歲、50到59歲、60多歲男性受訪者中，前往醫療機構就診被診斷為「更年期障礙」的比例分別為1.5%、1.7%、0.9%，比女性受訪者的數值還要低。這3個年齡段的男性受訪者中，認為自己可能存在更年期障礙的占比分別為28.3%、38.3%和13.6%。

本次調查對象為全國20到64歲的民眾，收到2975名女性和2025名男性共計5000人的回答。

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