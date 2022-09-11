日本企業年薪過億高層635人

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連續兩年位居全球汽車銷量排行榜榜首的豐田汽車社長豐田章男去年年薪達到6億8500萬日圓，同比成長55%，創下該公司社長薪酬的歷史最高記錄。儘管這個薪酬在普通老百姓眼中如同天文數字，但其實他還沒有排進各企業高薪高層的前10名。真是人外有人，天外有天…

近日，東京商工調查公司依據2344家上市企業截至2022年6月30日下午5點提交的有價證券報告，公佈了一份統計資料。資料顯示，共有273家企業的635名高層年薪達到1億日圓以上，超過疫情發生前的2019年（571人），創歷史新高。

依據日本內閣府頒佈的有關條例，從日本的2009年財年決算開始，高層薪酬達1億日圓以上的公司須在有價證券報告書中記載薪酬總額及薪酬種類（包括基本薪酬、股票期權、獎金、退休慰勞金等）。

東京商工調查公司的統計顯示，在日本企業高層中，年薪最高的是Z控股公司（Z holdings）董事慎重扈（Shin Jungho），薪酬高達43億3500萬日圓，其中大部分薪酬（41億4600萬日圓）來自並表子公司LINE。排名第2的是第一交通產業會長黑土始，為19億400萬日圓，第3是索尼集團會長兼社長吉田憲一郎，為18億8800萬日圓。

薪酬達10億日圓以上者共8人，較上一年增加了3人。

2021財年日本企業高層薪酬TOP10

企業名稱 姓名 薪酬／億日圓（同比） Z控股 慎重扈 43.35（―） 第一交通產業 黑土始 19.04（3.10） 索尼集團 吉田憲一郎 18.88（12.53） 武田藥品工業 Christophe Weber 18.58（18.74） 東京電子 河合利樹 16.65（9.02） 鈴木 鈴木修 11.71（1.49） 軟銀集團 Simon Segars 11.51（18.82） 富士軟片控股 古森重隆 11.22（4.65） 伊藤忠商事 岡藤正宏 9.76（6.49） 武田藥品工業 Andrew Plump 9.19（9.11）

從各家企業公佈的高層人數來看，最多的是日立製作所，共18人。其次是三菱UFJ金融集團和東芝公司，各有13人。

高層公佈人數排行榜

企業名稱 人数（上一年人数） 日立製作所 18（15） 三菱UFJ金融集團 13（11） 東芝 13（1） 三井物產 9（9） 大和證券集團總公司 9（9）

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