疫情讓日本單親家庭生活雪上加霜

日本資料庫

疫情對日本的社會經濟造成了沉重的打擊。其中，以非正式雇傭形式工作的單親家庭承受的壓力尤為巨大。開展食物救濟活動的NPO法人的調查顯示，超過半數的登記在冊人員年收入不足200萬日圓。

在日本首都圈等地區開展為單親家庭免費發放食物等公益活動的NPO法人日本好鄰居（Good Neighbors Japan）針對受助登記在冊人員實施了關於年收入等情況的問卷調查。

算上兒童撫養津貼等政府補助、各種其他津貼和同住家屬收入在內，54%的受訪者2021年的家庭年收入「不足200萬日圓」。與疫情發生前的2019年實施的調查相比，增加了7個百分點。其中，23%的受訪者表示「不足100萬日圓」，占比較上一次調查翻了一倍以上。

56%的登記在冊人員屬於零工或兼職等非正式用工，倒班制工作收入不穩定，加上疫情迫使政府發佈緊急事態宣言期間，排班減少或為了照顧停課在家的子女等原因導致工作量減少，收入相應降低的情況相當普遍。

「每週上6天班，休息日也要做按天計算的零工，但仍然只夠生活費，無法供養孩子上大學」「家裡有3個正在長身體的兒子，絕大部分收入都用來買吃的了」。留言中不乏類似這樣令人揪心的內容。

13%的登記在冊人員沒有工作收入，工作收入在200萬日圓以下的人員合計占比為68%。不少受訪者表示「大人孩子都感染了COVID-19，一個月的工錢都泡湯了」「疫情導致孩子學校停課，暫停工作在家照顧孩子，收入減少了」，反映出疫情讓生活雪上加霜的實際困境。

調查於4月中旬啟動，耗時約1個月，採用不記名問卷形式，對象為3297名居住在首都圈和近畿圈的「好飯菜」（日本好鄰居實施的食物救濟專案）受助登記在冊人員，共收到594份有效回答。

標題圖片 : PIXTA