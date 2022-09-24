半數已婚女性「年收入不足100萬日圓」

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世界經濟論壇（WEF）每年發佈的《性別差距報告》顯示，日本已成為已開發國家中鐵打不動的「墊底國家」。今年在146個國家中也排到了第116位。從男女收入差距來看，不禁讓人感到「無可奈何…」。

2022年版《男女共同參與白皮書》顯示，已婚人士的個人年收入方面，女性和男性的差距十分明顯。所有年齡段的女性中，年收入超過500萬日圓的占比都很小。另外，在各個年齡段中都存在著約10%到20%的被認為是全職主婦的「無收入」人員。即便是在有收入的群體中，「不足100萬日圓」的占比也是最大的。據分析，這主要是因為許多家庭為了獲得所得稅配偶專項的免稅和社會保險費的豁免，選擇讓妻子從事零工等非正式工作來調節勞動時間，以此試圖將收入控制在一定金額以下。

另一方面，單身男女的年收入差距雖然沒有已婚人士那麼明顯，但男性年齡越大，年收入超過500萬日圓的占比就越大，而女性即使年齡增長，年收入也沒有太大變化。

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