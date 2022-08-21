「土用丑日」是如何確定的？2022年的土用丑日是7月23日和8月4日

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每年進入酷暑之後，大家經常能在街頭巷尾看到「土用丑日 吃鰻魚」的招牌。濃鬱的陳醬汁和鰻魚的脂肪在炭火上烤出的焦香，嫩滑肥美的口感──光是想想都會垂涎三尺。2022年有兩個「土用丑日」，分別是7月23日和8月4日。那麼，土用丑日到底是如何確定的呢？

「土用」指的是季節之交。立春、立夏、立秋和立冬這四個節氣前的18天均為土用。2022年的立秋是8月7日，所以7月23日到8月6日是「夏土用」。在曆法上意味著夏季的尾聲。

「今年是虎年」「年紀差一輪，都屬狗」──人們早已習慣用十二生肖來指代「年份」，並且原本在中國的曆法中，日和月也用十二支來表示。如果把子丑寅卯去對應日期，那麼18天土用期間，至少有一天是丑日，每隔幾年還會出現兩次丑日。这就是「土用丑日」。

順便提一句，據說將「土用丑日」和「鰻魚」關聯在一起的人，是江戶時代的蘭學家平賀源內（1728-1780年）。日本自古就有「在丑日吃『u』音開頭的食物，可以大補元氣，平安度夏」的民間說法。而平賀源內便利用了這一點，給鰻魚（unagi）餐館傳授妙招──在店頭擺上「本日是丑日」的招牌。

今年有兩個「丑日」，但如今，養殖鰻魚供不應求，價格似乎呈現出上漲趨勢。奢侈一把之後，按照民間說法吃一些「烏龍麵（udon）」「梅乾（umeboshi）」「菜瓜（uri）」等發音帶「u」的食物，奢儉有度地享受「兩個丑日」，或許也是不錯的選擇。

標題圖片：PIXTA