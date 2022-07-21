戰後政治人物重大遇襲事件

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1960年7月 岸信介首相在首相官邸門廳處遭右翼分子刺中大腿，受重傷。

1960年10月 社會黨委員長淺沼稻次郎在演說中被右翼少年刺傷身亡。

1963年7月 建設大臣河野一郎的住宅被右翼分子燒毀。

1964年3月 美國駐日本大使賴肖爾在大使館門口遭一少年匕首襲擊，受重傷。

1975年6月 三木武夫首相在列席前首相佐藤榮作的葬禮時，遭右翼團體成員襲擊，臉部被毆打。

1990年1月 長崎市長本島等遭右翼團體成員手槍擊中，受重傷。

1990年2月 眾議員濱田幸一遭暴力團體成員用鐵棍毆打受傷。

1990年10月 原勞動大臣丹羽兵助作為嘉賓在陸上自衛隊守山駐地（名古屋市）出席紀念典禮時，被一男子用刀刺傷身亡。

1992年3月 自民党副党首金丸信在演講時遭狙擊手槍擊。子彈射中演講臺，金丸未受傷。

1994年5月 右翼團體成員在細川護熙原首相附近開槍，細川未受傷。

1995年3月 警察廳長官國松孝次在位於東京都荒川區的自家公寓門廳前遭一名佩戴白口罩的男子槍擊，一度陷入危重狀態。

1995年5月 一個寄給東京都知事青島幸男的郵包發生爆炸，都政府職員受傷。

1996年10月 岐阜縣御嵩町町長柳川喜郎在家中遇襲，受重傷。

2002年10月 眾議員石井紘基在自家門前遭右翼團體頭目刺殺身亡。

2006年8月 自民黨前幹事長加藤紘一位於山形縣鶴岡市的老家旁邊的事務所，遭右翼分子縱火燒毀。

2007年4月 長崎市長伊藤一長在市長選舉拉票活動中遭暴力團體頭目槍擊身亡。