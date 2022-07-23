2021年日本共發生10起槍擊事件，造成1人死亡

2021年日本共發生10起槍擊事件，造成1人死亡社會
在槍支受到嚴格管制的日本，暴力團夥以外極少有槍擊事件發生。此次前首相安倍晉三遭槍擊事件對整個日本造成了廣泛的心理衝擊。
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2022年7月8日，奈良市發生了一起前所未有的重大事件，領導自民黨最大派閥的前首相安倍晉三在光天化日之下，而且是在國政選舉的助選演說活動中遭槍擊而身亡。日本極少發生使用槍支的殺傷事件，針對政治家的襲擊或恐怖行動，在最近20年內更是鮮有。
警視廳發佈的資料顯示，2021年日本共發生10起槍擊案件。其中，沒有暴力團夥參與的案件只有兩起。槍擊案件共計造成5人死傷，其中1人死亡，4人受傷。
2017年至今的5年間，每年發生的槍擊案件在10起到20起之間。死傷人數最多的年份為12人，最少的年份為3人，明顯少於歐美國家。
日本近年的槍擊案件（2017-2021年）
|年
|件數（與暴力組織相關案件）
|死亡人數
|受傷人數
|2017年
|22（13）
|3
|5
|2018年
|8（4）
|2
|1
|2019年
|13（10）
|4
|8
|2020年
|17（14）
|4
|5
|2021年
|10（8）
|1
|4
出處 : 警察廳
在警方採取的打擊行動下，2021年共計收繳295支手槍。從最近5年的資料來看，收繳數量基本在300支到400支之間。2021年，全國共有78人因持有手槍或相關部件等物品，涉嫌違反《槍炮刀劍類持有取締法》而遭到警方逮捕，其中29人是暴力團夥相關人員。另外，警方還偵破了兩起手槍或相關部件走私案件，收繳1支手槍。
標題圖片：警視廳持槍部隊開展反恐訓練，2017年6月，東京日本橋本石町日本銀行總部（時事）