日本黑幫勢力連續17年衰退

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日本黑幫組織勢力呈現衰退傾向，但始於2016年的第六代山口組和神戸山口組的對立和對抗，至今仍在繼續。

日本警察廳資料顯示，截至2021年末，日本全國黑社會組織「暴力團」的成員和准成員人數共計2萬4100人，同比減少1800人，已連續17年減少，創下自有統計資料的1958年以來的最低水準。

2015年8月第六代山口組發生分裂，神戶山口組成立。2016年3月，警方判斷這兩組織處於對立狀態。2018年，神戶山口組下屬組織又有一部分獨立出來，組成任俠山口組（2020年更名為絆會），截至2021年末，在全國23個都道府縣共計發生86起被判定為源於上述組織間矛盾的暴力事件，其中70起事件中，共逮捕暴力團成員275名。

2021年，從神戶山口組脫離的「池田組」（岡山市）被岡山縣公安委員會認定為「指定暴力團」。此外，曾是神戶山口組的中堅、而後獨立的「山健組」（神戶市）則表現出回歸山口組的動向。

主要暴力團的成員和准成員人數如下表所示。最大規模組織為第六代山口組，共8500人，同比增加300人，占總人數的35.5%。神戶山口組在2015年成立時有6100人，現在已減至1000餘人。上述兩個組織與絆會、池田組、住吉會、稻川會合計共有1萬7200人，占總人數的71.4%。

2021年末主要暴力團體的勢力

團體名 成員人數（同比增減） 准成員人數（同比增減） 六代目山口組 4000 (+200) 4500 (+100) 神戶山口組 510 (-690) 540 (-760) 絆会 90 (-140) 140 (-120) 池田組 80 110 住吉会 2500 (-100) 1500 (-100) 稻川会 1900 (-100) 1200 (-100)

編輯部依據警察廳資料製作

2021年被逮捕的暴力團成員共計1萬1735人，同比減少1454人。其中又以違反《興奮劑取締法》的人最多，為2985人；其次分別是詐騙罪1555人、傷害罪1353人、盜竊罪1008人、違反《大麻取締法》764人。因殺人被捕的共有91人。

標題圖片：兵庫縣警方的搜查員進入「特定抗爭指定暴力團體」山口組山健組總部事務所附近的相關設施實施搜查，2021年11月12日於神戶市中央區（時事）