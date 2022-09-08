沖繩人最依戀大海，對酷漁濫捕、氣候變化等海洋問題的認識有所提高

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日本有一個法定節日，稱「海之日」。制定這一節日的目的在於「感謝海洋給日本帶來的恩惠，祈禱海洋國家日本繁榮昌盛」。廣闊而美麗的蔚藍色大海，需要人們共同守護。

7月的第3個星期一是日本法定節日──海之日。日本財團公佈的一項以全國15至69歲居民為對象開展的海洋認知調查結果（共回收問卷1.6萬份）顯示，日本全國各都道府縣中，對海洋依戀程度最高的是沖繩縣，其次是宮崎縣和長崎縣。岐阜縣、栃木縣和長野縣等不臨海的內陸縣對海洋依戀度較低。

依戀度是將受訪者對 「喜歡大海」「對大海抱有親近感」「大海對於人生不可或缺」「接觸大海時心情很好」「我愛大海」這5項的回答分值化後得出的結果。

對大海的依戀度 排名前5和後5的地區

前5名 分值 後5名 分值 沖繩縣 298.4 岐阜縣 143.1 宮崎縣 233.4 栃木縣 146.1 長崎縣 232.3 長野縣 147.6 鹿兒島縣 217.0 福井縣 151.2 新潟縣 216.3 德島縣 156.8

出處：日本財團

與2019年的調查相比，對海洋問題的認知度（選擇「非常了解」與「一定程度上了解」的受訪者數量之和）中的各項均上升約10個百分點。約84%的受訪者了解「酷漁濫捕導致逐漸沒有魚貝類可吃」，82%的受訪者了解「氣候變化與海洋的變化息息相關」。

此外，調查還顯示，越來越多的人意識到了應該採取行動，以有利於保護海洋環境，比如通過「自備購物袋」「不向便利商店等商家索要吸管」等，為減少塑膠垃圾做出努力。

標題圖片：PIXTA