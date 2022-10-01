二戰後日本「大勳位菊花大綬章」獲得者一覽

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2022年7月8日在奈良縣演講時遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，被授予日本國家最高勳章「大勳位菊花章頸飾」「大勳位菊花大綬章」。本文歸納整理了二戰之後日本的大勳位菊花章獲得者名單。

1875年發佈的太政官（日本當時的最高行政機關，兼具立法、行政和司法職能──譯注）佈告制定了日本的勳章制度，迄今已有近150年歷史，其中等級最高的就是「大勳位菊花章」。

二戰後至今，除皇族成員外，共有16人被授予大勳位菊花大綬章。除了日本最高法院院長田中耕太郎之外，其餘15人均擔任過首相。他們當中大部分為死後追授。在世時被授予該勳章的僅有吉田茂、佐藤榮作和中曾根康弘三人，並且他們在去世後還被追授「大勳位菊花章頸飾」，這是日本勳章中唯一的頸飾勳章。在奈良縣進行演講時遇刺身亡的安倍晉三被同時追授菊花章頸飾和大綬章。

除皇族外的大勳位菊花大綬章獲得者（二戰後）

獲得者 授予時間 特別記載 鳩山一郎 1959年3月7日 吉田茂 1964年4月29日 死後追授菊花章頸飾 池田勇人 1965年8月13日 佐藤榮作 1972年11月3日 死後追授菊花章頸飾 田中耕太郎 1974年3月1日 1970年獲桐花大绶章 大平正芳 1980年6月12日 岸信介 1987年8月7日 1967年獲桐花大绶章 三木武夫 1988年11月14日 福田赳夫 1995年7月5日 中曾根康弘 1997年4月29日 死後追授菊花章頸飾 小渊惠三 2000年5月14日 竹下登 2000年6月19日 鈴木善幸 2004年7月19日 橋本龍太郎 2006年7月1日 海部俊樹 2022年1月9日 2011年獲桐花大绶章 安倍晋三 2022年7月8日 同時追授菊花章頸飾

參考內閣府的公開資料製作，黃色部分為在世時被授予大勳位菊花大綬章者

標題圖片：日本前首相中曾根康弘（前列中央）被授予大勳位菊花大綬章，1997年5月7日於皇居「東庭」宮殿（時事）