日本資料庫

圖片回顧，羽生結弦的競技人生

運動 社會

蟬聯2014年索契、2018年平昌冬奧桂冠，兩獲世界錦標賽冠軍的男子花式滑冰選手羽生結弦，2022年7月19日召開記者會，宣佈不再參加競技比賽。他表示，「我決定以職業運動員身份繼續滑冰事業，但今後不再參加任何競技比賽」。讓我們通過圖片來回顧羽生結弦的競技人生吧。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

羽生結弦參加的主要賽事及成績。SP指短曲項目，FS指長曲項目。

2021-2022年

  • SP《引子與迴旋隨想曲》　編舞：Jeffrey Buttle ＆ Shae-Lynn Bourne
  • FS《與天共地》　編舞：Shae-Lynn Bourne
世界錦標賽 缺席 在北京冬奧上受傷的右腳關節尚未痊癒，缺席比賽
北京冬奧 第4名（283.21） 以實現冬奧三連霸為目標參賽，但在SP中失誤跳空，以第8名的成績晉級決賽。在長曲項目中挑戰「四周半跳」，落冰失敗摔倒。未能登上領獎臺
四大洲錦標賽 缺席
全日本錦標賽 冠軍（322.36） 創賽季世界紀錄（未獲國際滑聯認可）。蟬聯冠軍，也是其在全日本錦標賽上第6次奪冠
大獎賽系列賽 缺席 　

2022年2月10日，羽生結弦在北京冬奧FP中挑戰四周半跳（時事）
2022年2月10日，羽生結弦在北京冬奧FP中挑戰四周半跳（時事）

2020-2021年

  • SP《Let Me Entertain You》
  • FS《與天共地》
世界錦標賽 季軍（289.18） 以SP第1名的成績闖入決賽，但在FS中跳躍出現失誤。冠軍被美國選手陳巍奪得，亞軍為17歲的鍵山優真
全日本錦標賽 冠軍（319.36） 本賽季首次以新編排的節目出戰。SP中旋轉出現失誤，得分103.53，對羽生來說這是個很低的分數。在FS中完成了高品質跳躍，以高分奪冠
大獎賽系列赛 缺席 考慮到疫情風險等因素缺席

在2020年全日本錦標賽SP比賽之中（時事）
在2020年全日本錦標賽SP比賽之中（時事）

2019-2020年

  • SP《秋日》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《起源》　編舞 : Shae-Lynn Bourne
  • 四大洲錦標賽上，將表演曲目變更為平昌冬奧奪冠時用的《蕭邦第一敘事曲》（SP）、《SEIMEI》（FS）
世界錦標賽 賽事取消 因疫情蔓延賽事取消
四大洲錦標賽 冠軍（299.42） SP中以111.82分刷新了其保持的世界紀錄。FS中四周跳出現了失誤
全日本錦標賽 亞軍（282.77） SP第一名，但在FS中出現了明顯的跳躍失誤，敗給了宇野昌磨
大獎賽總決賽 亞軍（291.43） 陳巍（美國）刷新了其保持的世界紀錄335.30分，實現三連霸
大獎賽日本站（NHK盃） 冠軍（305.05） 　
大獎賽加拿大站 冠軍（322.59） 　

2019年11月22日，羽生結弦在札幌真駒內冰上體育館完成了NHK盃花式滑冰SP表演（時事）
2019年11月22日，羽生結弦在札幌真駒內冰上體育館完成了NHK盃花式滑冰SP表演（時事）

2018-2019年

  • SP《秋日》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《起源》　編舞 : Shae-Lynn Bourne
世界錦標賽 亞軍（300.97） 輸給了陳巍，後者獲2018-2019年賽季最好成績323.42分
大獎賽總決賽 缺席 在俄羅斯站比賽中受傷未愈而缺席
大獎賽俄羅斯站 冠軍（278.42） 在FS前一天的公開訓練中，因四周跳落冰失敗摔倒導致右腳踝受傷。FS比賽中，吃止痛藥上場，最終奪冠
大獎賽芬蘭站 冠軍（297.12） 　

2018年11月16日，羽生結弦在俄羅斯莫斯科參加俄羅斯杯花式滑冰SP比賽（AFP/時事）
2018年11月16日，羽生結弦在俄羅斯莫斯科參加俄羅斯杯花式滑冰SP比賽（AFP/時事）

2017-2018年

  • SP《肖邦第一叙事曲》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《SEIMEI/電影 陰陽師》　編舞 : Shae-Lynn Bourne
  • 因蟬聯冬奧冠軍，2018年7月獲授「國民榮譽獎」（時年23歲，成為最年輕的個人獲獎者）
世界錦標賽 缺席 因腳踝受傷缺席比賽
平昌冬奧 金牌（317.85） 繼索契冬奧後再次奪冠。是繼迪克•巴頓（美國）蟬聯1948年聖莫里茨、1952年奧斯陸兩屆冬奧冠軍之後，時隔66年再次實現男子花式滑冰蟬聯奧運冠軍。因右腳踝受傷，有兩個月無法訓練，在開賽前一個月開始回復訓練，最終奇跡般回歸
大獎賽日本站（NHK盃） 缺席 在開幕前一天的公開訓練中，勾手四周跳時摔倒導致右腳踝受傷而缺陣
大獎賽俄羅斯站 亞軍（290.77） FS中首次成功完成勾手四周跳

在平昌冬奧的FS比賽之中（時事）
在平昌冬奧的FS比賽之中（時事）

2018年7月2日上午，男子花式滑冰選手羽生結弦在日本首相官邸獲時任日本首相安倍晉三（右）頒授「國民榮譽獎」獎牌
2018年7月2日上午，男子花式滑冰選手羽生結弦在日本首相官邸獲時任日本首相安倍晉三（右）頒授「國民榮譽獎」獎牌

2016-2017年

  • SP《Let’s Go Crazy / 王子》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《希望與遺贈 / 久石讓》　編舞 : Shae-Lynn Bourne
世界錦標賽 冠軍（321.59） 時隔3年第2次奪冠，FS中創造了新的世界紀錄223.20分
四大洲錦標賽 亞軍（303.71） 敗給了陳巍（美國）
全日本錦標賽 缺席 因流感缺席
大獎賽總決賽 冠軍（293.90） 首次實現大獎賽總決賽四連霸
大獎賽日本站（NHK盃） 冠軍（301.47） 　
大獎賽加拿大站 亞軍（263.06） 　

2016年12月8日，在法國馬賽參加大獎賽總決賽的SP比賽（時事）
2016年12月8日，在法國馬賽參加大獎賽總決賽的SP比賽（時事）

2015-2016年

  • SP《肖邦第一叙事曲》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《SEIMEI / 電影 陰陽師》　編舞 : Shae-Lynn Bourne
世界錦標賽 亞軍（295.17） 哈威爾•費爾南德斯（西班牙）蟬聯冠軍
全日本錦標賽 冠軍（286.36） 　
大獎賽總決賽 冠軍（330.43） 刷新了自己創造的最高得分紀錄，史上首次實現大獎賽總決賽三連霸。在表演賽中，成功完成了後外結環四周跳
大獎賽日本站（NHK盃） 冠軍（322.40） 史上首次實現總成績超過300分
大獎賽加拿大站 亞軍（259.54） 冠軍為陳偉群（加拿大）

2016年3月30日，在美國波士頓參加世界錦標賽SP比賽（時事）
2016年3月30日，在美國波士頓參加世界錦標賽SP比賽（時事）

2014-2015年

  • SP《肖邦第一叙事曲》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《歌劇魅影》　編舞 : Shae-Lynn Bourne
世界錦標賽 亞軍（271.08） 獲得全日本錦標賽冠軍後，因腹部手術和右腳踝扭傷，兩個月沒有開展訓練。冠軍為哈威爾•費爾南德斯（西班牙）
全日本錦標賽 冠軍（286.86） 全日本錦標賽三連霸
大獎賽總決賽 冠軍（288.16） 大獎賽總決賽蟬聯冠軍
大獎賽日本站（NHK盃） 第4名（229.80） 　
大獎賽中國站 亞軍（237.55） 在FS比賽前的訓練中，與中國選手相撞，導致頭部和大腿受傷

2014年12月27日，羽生結弦在長野市參加全日本花式滑冰錦標賽FS比賽（時事）
2014年12月27日，羽生結弦在長野市參加全日本花式滑冰錦標賽FS比賽（時事）

2013-2014年

  • SP《巴黎散步道》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS 選自電影《羅密歐與茱麗葉》　編舞 : David Wilson
世界錦標賽 冠軍（282.59） 成為繼2010年高橋大輔之後，第2個日本男子花式滑冰世界錦標賽冠軍。也是繼2001-02賽季的亞古丁（俄羅斯）之後，第2個在同一賽季奪得大獎賽總決賽、冬奧、世界錦標賽冠軍的賽季大滿貫選手
索契冬奧 金牌（280.09） 在SP國際大賽中創造了得分超過100分的紀錄。奪得日本男子花式滑冰首枚金牌，獲授紫綬勳章
全日本錦標賽 冠軍（297.80） SP得分首次超過100分（日本國內參考記錄）
大獎賽總決賽 冠軍（293.25） 首次獲得大獎賽總決賽冠軍。SP為當時世界最好成績99.84分
大獎賽法國站 亞軍（263.59） 冠軍為陳偉群（加拿大）
大獎賽加拿大站 亞軍（234.80） 冠軍為陳偉群（加拿大）

在索契冬奧的SP比賽之中（時事）
在索契冬奧的SP比賽之中（時事）

2012-2013年

  • 師從布萊恩•奧澤師，將訓練基地移至多倫多
  • SP《巴黎散步道》　編舞 : Jeffrey Buttle
  • FS《巴黎聖母院》　編舞 : David Wilson
世界錦標賽 第4名（244.99） SP中排名第9，處於落後位置，FS也未能反敗為勝
四大洲錦標賽 亞軍（246.38） 　
全日本錦標賽 冠軍（285.23）
大獎賽總決賽 亞軍（264.29） 首次登上大獎賽總決賽的領獎臺。此次高橋大輔獲得日本男子花式滑冰選手首個大獎賽總決賽冠軍
大獎賽日本站（NHK盃） 冠軍（261.03） 　
大獎賽美國站 亞軍（243.74） 在SP中創造了世界紀錄，但在FS中失利。本站比賽領獎臺被日本選手獨佔，冠軍為小塚崇彥，季軍為町田樹

2012年11月23日，在宮城縣綜合體育館參加NHK盃SP比賽（時事）
2012年11月23日，在宮城縣綜合體育館參加NHK盃SP比賽（時事）

2011-2012年

  • SP《悲愴》 編舞:阿部奈奈美
  • FS 選自《羅密歐與茱麗葉》《plunkett & Macleane》 编舞:阿部奈奈美
世界錦標賽 季軍（251.06） 冠軍為陳偉群（加拿大），亞軍為高橋大輔
全日本錦標賽 季軍（241.91）
大獎賽總決賽 第4名（245.82） 首次參加大獎賽總決賽
大獎賽中國站 第4名（226.53） 　
大獎賽俄羅斯站 冠軍（241.66） 首次奪得大獎賽系列賽冠軍。哈威爾•費爾南德斯（西班牙）以0.03分之差屈居亞軍

2011年12月10日，在加拿大魁北克省參加大獎賽總決賽FS比賽（時事）
2011年12月10日，在加拿大魁北克省參加大獎賽總決賽FS比賽（時事）

2010-2011

  • SP《White Legend / 天鵝湖》　編舞 : 阿部奈奈美
  • FS《流浪者之歌》　編舞 : 阿部奈奈美
四大洲錦標賽 228.01（亞軍） 　
全日本錦標賽 220.06（第4名） 　
大獎賽俄羅斯站 202.66（第7名） 　
大獎賽日本站（NHK盃） 207.72（第4名） 首次參加成人組比賽

2010年10月24日，在愛知縣日本Gaishi體育館參加大獎賽日本站（NHK盃）的FS比賽。這是他參加成人組比賽的首戰（時事）
2010年10月24日，在愛知縣日本Gaishi體育館參加大獎賽日本站（NHK盃）的FS比賽。這是他參加成人組比賽的首戰（時事）

標題圖片：2020年參加全日本錦標賽的SP比賽（時事）

花式滑冰 金牌 國民榮譽獎 羽生結弦