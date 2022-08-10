圖片回顧，羽生結弦的競技人生

圖片回顧，羽生結弦的競技人生運動 社會
蟬聯2014年索契、2018年平昌冬奧桂冠，兩獲世界錦標賽冠軍的男子花式滑冰選手羽生結弦，2022年7月19日召開記者會，宣佈不再參加競技比賽。他表示，「我決定以職業運動員身份繼續滑冰事業，但今後不再參加任何競技比賽」。讓我們通過圖片來回顧羽生結弦的競技人生吧。
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羽生結弦參加的主要賽事及成績。SP指短曲項目，FS指長曲項目。
2021-2022年
- SP《引子與迴旋隨想曲》 編舞：Jeffrey Buttle ＆ Shae-Lynn Bourne
- FS《與天共地》 編舞：Shae-Lynn Bourne
|世界錦標賽
|缺席
|在北京冬奧上受傷的右腳關節尚未痊癒，缺席比賽
|北京冬奧
|第4名（283.21）
|以實現冬奧三連霸為目標參賽，但在SP中失誤跳空，以第8名的成績晉級決賽。在長曲項目中挑戰「四周半跳」，落冰失敗摔倒。未能登上領獎臺
|四大洲錦標賽
|缺席
|全日本錦標賽
|冠軍（322.36）
|創賽季世界紀錄（未獲國際滑聯認可）。蟬聯冠軍，也是其在全日本錦標賽上第6次奪冠
|大獎賽系列賽
|缺席
2020-2021年
- SP《Let Me Entertain You》
- FS《與天共地》
|世界錦標賽
|季軍（289.18）
|以SP第1名的成績闖入決賽，但在FS中跳躍出現失誤。冠軍被美國選手陳巍奪得，亞軍為17歲的鍵山優真
|全日本錦標賽
|冠軍（319.36）
|本賽季首次以新編排的節目出戰。SP中旋轉出現失誤，得分103.53，對羽生來說這是個很低的分數。在FS中完成了高品質跳躍，以高分奪冠
|大獎賽系列赛
|缺席
|考慮到疫情風險等因素缺席
2019-2020年
- SP《秋日》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《起源》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
- 四大洲錦標賽上，將表演曲目變更為平昌冬奧奪冠時用的《蕭邦第一敘事曲》（SP）、《SEIMEI》（FS）
|世界錦標賽
|賽事取消
|因疫情蔓延賽事取消
|四大洲錦標賽
|冠軍（299.42）
|SP中以111.82分刷新了其保持的世界紀錄。FS中四周跳出現了失誤
|全日本錦標賽
|亞軍（282.77）
|SP第一名，但在FS中出現了明顯的跳躍失誤，敗給了宇野昌磨
|大獎賽總決賽
|亞軍（291.43）
|陳巍（美國）刷新了其保持的世界紀錄335.30分，實現三連霸
|大獎賽日本站（NHK盃）
|冠軍（305.05）
|大獎賽加拿大站
|冠軍（322.59）
2018-2019年
- SP《秋日》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《起源》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
|世界錦標賽
|亞軍（300.97）
|輸給了陳巍，後者獲2018-2019年賽季最好成績323.42分
|大獎賽總決賽
|缺席
|在俄羅斯站比賽中受傷未愈而缺席
|大獎賽俄羅斯站
|冠軍（278.42）
|在FS前一天的公開訓練中，因四周跳落冰失敗摔倒導致右腳踝受傷。FS比賽中，吃止痛藥上場，最終奪冠
|大獎賽芬蘭站
|冠軍（297.12）
2017-2018年
- SP《肖邦第一叙事曲》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《SEIMEI/電影 陰陽師》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
- 因蟬聯冬奧冠軍，2018年7月獲授「國民榮譽獎」（時年23歲，成為最年輕的個人獲獎者）
|世界錦標賽
|缺席
|因腳踝受傷缺席比賽
|平昌冬奧
|金牌（317.85）
|繼索契冬奧後再次奪冠。是繼迪克•巴頓（美國）蟬聯1948年聖莫里茨、1952年奧斯陸兩屆冬奧冠軍之後，時隔66年再次實現男子花式滑冰蟬聯奧運冠軍。因右腳踝受傷，有兩個月無法訓練，在開賽前一個月開始回復訓練，最終奇跡般回歸
|大獎賽日本站（NHK盃）
|缺席
|在開幕前一天的公開訓練中，勾手四周跳時摔倒導致右腳踝受傷而缺陣
|大獎賽俄羅斯站
|亞軍（290.77）
|FS中首次成功完成勾手四周跳
2016-2017年
- SP《Let’s Go Crazy / 王子》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《希望與遺贈 / 久石讓》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
|世界錦標賽
|冠軍（321.59）
|時隔3年第2次奪冠，FS中創造了新的世界紀錄223.20分
|四大洲錦標賽
|亞軍（303.71）
|敗給了陳巍（美國）
|全日本錦標賽
|缺席
|因流感缺席
|大獎賽總決賽
|冠軍（293.90）
|首次實現大獎賽總決賽四連霸
|大獎賽日本站（NHK盃）
|冠軍（301.47）
|大獎賽加拿大站
|亞軍（263.06）
2015-2016年
- SP《肖邦第一叙事曲》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《SEIMEI / 電影 陰陽師》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
|世界錦標賽
|亞軍（295.17）
|哈威爾•費爾南德斯（西班牙）蟬聯冠軍
|全日本錦標賽
|冠軍（286.36）
|大獎賽總決賽
|冠軍（330.43）
|刷新了自己創造的最高得分紀錄，史上首次實現大獎賽總決賽三連霸。在表演賽中，成功完成了後外結環四周跳
|大獎賽日本站（NHK盃）
|冠軍（322.40）
|史上首次實現總成績超過300分
|大獎賽加拿大站
|亞軍（259.54）
|冠軍為陳偉群（加拿大）
2014-2015年
- SP《肖邦第一叙事曲》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《歌劇魅影》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
|世界錦標賽
|亞軍（271.08）
|獲得全日本錦標賽冠軍後，因腹部手術和右腳踝扭傷，兩個月沒有開展訓練。冠軍為哈威爾•費爾南德斯（西班牙）
|全日本錦標賽
|冠軍（286.86）
|全日本錦標賽三連霸
|大獎賽總決賽
|冠軍（288.16）
|大獎賽總決賽蟬聯冠軍
|大獎賽日本站（NHK盃）
|第4名（229.80）
|大獎賽中國站
|亞軍（237.55）
|在FS比賽前的訓練中，與中國選手相撞，導致頭部和大腿受傷
2013-2014年
- SP《巴黎散步道》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS 選自電影《羅密歐與茱麗葉》 編舞 : David Wilson
|世界錦標賽
|冠軍（282.59）
|成為繼2010年高橋大輔之後，第2個日本男子花式滑冰世界錦標賽冠軍。也是繼2001-02賽季的亞古丁（俄羅斯）之後，第2個在同一賽季奪得大獎賽總決賽、冬奧、世界錦標賽冠軍的賽季大滿貫選手
|索契冬奧
|金牌（280.09）
|在SP國際大賽中創造了得分超過100分的紀錄。奪得日本男子花式滑冰首枚金牌，獲授紫綬勳章
|全日本錦標賽
|冠軍（297.80）
|SP得分首次超過100分（日本國內參考記錄）
|大獎賽總決賽
|冠軍（293.25）
|首次獲得大獎賽總決賽冠軍。SP為當時世界最好成績99.84分
|大獎賽法國站
|亞軍（263.59）
|冠軍為陳偉群（加拿大）
|大獎賽加拿大站
|亞軍（234.80）
|冠軍為陳偉群（加拿大）
2012-2013年
- 師從布萊恩•奧澤師，將訓練基地移至多倫多
- SP《巴黎散步道》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《巴黎聖母院》 編舞 : David Wilson
|世界錦標賽
|第4名（244.99）
|SP中排名第9，處於落後位置，FS也未能反敗為勝
|四大洲錦標賽
|亞軍（246.38）
|全日本錦標賽
|冠軍（285.23）
|大獎賽總決賽
|亞軍（264.29）
|首次登上大獎賽總決賽的領獎臺。此次高橋大輔獲得日本男子花式滑冰選手首個大獎賽總決賽冠軍
|大獎賽日本站（NHK盃）
|冠軍（261.03）
|大獎賽美國站
|亞軍（243.74）
|在SP中創造了世界紀錄，但在FS中失利。本站比賽領獎臺被日本選手獨佔，冠軍為小塚崇彥，季軍為町田樹
2011-2012年
- SP《悲愴》 編舞:阿部奈奈美
- FS 選自《羅密歐與茱麗葉》《plunkett & Macleane》 编舞:阿部奈奈美
|世界錦標賽
|季軍（251.06）
|冠軍為陳偉群（加拿大），亞軍為高橋大輔
|全日本錦標賽
|季軍（241.91）
|大獎賽總決賽
|第4名（245.82）
|首次參加大獎賽總決賽
|大獎賽中國站
|第4名（226.53）
|大獎賽俄羅斯站
|冠軍（241.66）
|首次奪得大獎賽系列賽冠軍。哈威爾•費爾南德斯（西班牙）以0.03分之差屈居亞軍
2010-2011
- SP《White Legend / 天鵝湖》 編舞 : 阿部奈奈美
- FS《流浪者之歌》 編舞 : 阿部奈奈美
|四大洲錦標賽
|228.01（亞軍）
|全日本錦標賽
|220.06（第4名）
|大獎賽俄羅斯站
|202.66（第7名）
|大獎賽日本站（NHK盃）
|207.72（第4名）
|首次參加成人組比賽
標題圖片：2020年參加全日本錦標賽的SP比賽（時事）