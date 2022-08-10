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圖片回顧，羽生結弦的競技人生

蟬聯2014年索契、2018年平昌冬奧桂冠，兩獲世界錦標賽冠軍的男子花式滑冰選手羽生結弦，2022年7月19日召開記者會，宣佈不再參加競技比賽。他表示，「我決定以職業運動員身份繼續滑冰事業，但今後不再參加任何競技比賽」。讓我們通過圖片來回顧羽生結弦的競技人生吧。

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