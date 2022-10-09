日本政府為安倍晉三舉行國葬，戰後第二人獲此待遇

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日本政府於9月27日在日本武道館為在奈良市街頭發表助選演說時遭槍擊身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。安倍成為二戰後自吉田茂以來第二位獲此待遇的前首相。

日本政府內閣會議決定， 9月27日在日本武道館（東京都千代田區）為在奈良市街頭發表參議院助選演說時遭槍擊身亡的前首相安倍晉三舉行「國葬」。自1967年日本為吉田茂舉行國葬以來，安倍成為二戰後第二位獲此待遇的前首相。

戰前，按照1926年公佈的《國葬令》之規定，皇族、前首相和軍人等可享受國葬待遇。儘管戰後廢除了國葬令，但1967年吉田茂去世時，當時的佐藤榮作內閣依據內閣會議決定，為其實施了國葬。佐藤榮作去世時，中央政府、自民黨和志工共同出資，為其舉行了「國民葬」。

1980年去世的大平正芳之後，前首相採用「內閣與自民黨聯合葬禮」的形式逐漸成為慣例。就最近幾年而言，中曾根康弘的聯合葬禮花費了9643萬日圓財政資金，遭到了在野黨的抨擊。

2000年6月去世的竹下登生前一直希望在故鄉島根縣掛合町舉行樸素的葬禮，最後採用了町政府和自民黨島根縣支部聯合會聯合舉行葬禮的形式。在洛克希德事件中被判有罪的田中角榮去世後，內閣沒有參與葬禮，採用了自民党與田中家族聯合舉行葬禮的形式。

首相岸田文雄在8月14日的記者會上明確表示，將為安倍舉行55年來的首次國葬。他列舉的理由包括：安倍創下了八年零八個月的憲政史上最長首相在任時間、實現了東日本大地震災後的重建、在加強日美關係等內政外交領域成果豐碩、受到國際社會高度評價，等等。

戰後主要前首相葬禮

姓名 葬禮時間 形式/地點 吉田茂 1967年10月 国葬／日本武道館 佐藤榮作 1975年6月 国民葬／日本武道館 大平正芳 1980年7月 內閣與自民黨聯合葬禮／日本武道館 岸信介 1987年9月 內閣與自民黨聯合葬禮／日本武道館 三木武夫 1988年12月 眾議院與內閣聯合葬禮／日本武道館 田中角榮 1993年12月 田中家族與自民黨聯合葬禮／青山殯儀館 福田赳夫 1995年9月 內閣與自民黨聯合葬禮／日本武道館 小淵惠三 2000年6月 內閣與自民黨聯合葬禮／日本武道館 竹下登 2000年7月 竹下家族、掛合町、自民黨島根縣支部聯合會聯合葬禮／島根縣掛合町 鈴木善幸 2004年8月 眾議院與內閣聯合葬禮／新高輪王子飯店 橋本龍太郎 2006年8月 內閣與自民黨聯合葬禮／日本武道館 宮澤喜一 2007年8月 內閣與自民黨聯合葬禮／日本武道館 中曾根康弘 2020年10月 內閣與自民黨聯合葬禮／新高輪格蘭王子飯店 安倍晋三 2022年9月 国葬／日本武道館

標題圖片：前首相吉田茂的國葬，1967年10月31日於東京千代田區日本武道館（時事）