日本的幸福度，西高東低

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品牌綜合研究所實施的《地區永續性調查》顯示，沖繩縣居民感受到的「幸福度」已連續兩年在各個都道府縣中排名第一。從截至到2021年10月的人口推算（總務省）資料來看，在人口持續減少的整個日本，只有沖繩的人口出現了成長，這或許也是因為當地人普遍感到生活幸福？

品牌綜合研究所為瞭解各個都道府縣居民對當地持續發展的看法而實施的《地區永續性調查2022》顯示，沖繩縣的幸福度連續兩年排名第一。調查於5月下旬實施，對象為15歲以上普通民眾，從每個都道府縣分別收集了大約500份，共計2萬3000份有效回答。

針對「你是否幸福」的問題，41.8%的沖繩縣受訪者表示「非常幸福」，36.2%表示「比較幸福」，合計近8成受訪者都覺得自己「幸福」。而態度消極的受訪者極少，表示「完全不幸福」和「比較不幸福」的受訪者比例僅為2.6%和5.3%。

鹿兒島縣和宮崎縣排名第2和第3，排名靠前的縣多集中在西日本地區，而東京都排名第46，神奈川縣排名第45，千葉縣排名第44，首都圈大多只能倒數。用不同顏色劃分為幾個組別來看，幸福度明顯呈現出西高東低的狀態。

《地區永續性調查》還針對生活滿意度、喜愛度、定居意願度等項目進行了詢問，沖繩縣在幸福度、喜愛度、定居意願度3個項目上排名第1，生活滿意度也僅次於福岡縣，排在第2名。

幸福度排行榜 前10名＆後10名

排名（上一年排名） 都道府縣 得分（平均70.1） 1（1） 沖繩 77.4 2（15） 鹿兒島 75.4 3（2） 宮崎 74.9 4（31） 靜岡 74.2 5（12） 福岡 73.9 6（27） 和歌山 72.7 7（28） 佐賀 72.6 8（14） 長野 72.2 9（15） 石川 72.1 10（11） 三重 71.9 38（24） 愛知 68.2 39（37） 富山 68.0 40（43） 青森 67.8 40（44） 福島 67.8 40（32） 德島 67.8 43（21） 栃木 66.3 44（30） 千葉 65.9 45（46） 神奈川 65.8 46（45） 東京 65.7 47（40） 秋田 65.0

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