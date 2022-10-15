日本大學生：朋友少，感受不到學習充實和成長

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在學習研討會發表研究報告之前與同學們反覆討論、在學校餐廳和朋友們邊吃邊聊、在社團活動中揮灑汗水後再到居酒屋熱鬧一番——大型教育企業倍樂生公司實施的調查顯示，受到疫情影響，大學生們已經無法體驗這種過去理所當然的校園生活。

倍樂生公司實施的《大學生學習與生活實際情況調查》顯示，在疫情下的校園生活中，大學生們難以建立朋友關係，無法獲得充實感。調查於2021年12月通過網際網路實施，對象是日本全國各所大學1年級至4年級學生，共收到4124份回答。倍樂生自2008年起每隔4、5年實施一次同類調查，此次是第4次。

關於朋友的數量，近80%受訪者表示多少有一些「可以聊聊天、一起玩一玩」這種不痛不癢的朋友，但最多只有2、3個「可以傾訴苦惱」「可以討論社會問題」「可以在學習或體育上比拼競爭」的朋友。與2016年的調查相比，針對所有類型的朋友，回答「沒有」的受訪者比例都有所增加。

以朋友的數量為標準，將受訪者分成3等分可以發現，相較於朋友數量「較多的群體」，朋友「較少的群體」呈現出未能切身感受到「學習的充實」和「成長」的傾向。

從各個年級來看，39.6%的大2（2020年入學）學生表示「感受不到」成長，相較於2016年調查資料的增幅明顯高於其他年級。

疫情開始蔓延的2020年4月，日本首次發佈了緊急事態宣言。政府要求民眾避免外出並盡可能減少人際接觸，導致大2學生當時不得不面對突如其來的狀況，比如入學典禮取消，授課採用遠距教學模式，禁止開展社團活動等等，這與他們憧憬的校園生活相去甚遠。

倍樂生指出，如何將2020年入學的學生送出大學、社會如何接納他們，目前迫切需要研究和實施相關的援助措施。

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