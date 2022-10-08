疫情導致日本人平均壽命10年來首次縮短

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2021年出生的日本人活到90歲的概率為女性52%，男性27.5%。「人生百年時代」已不再是單純的流行語，它正在成為現實。或許不遠的將來，即使到了七八十歲也必須繼續工作？

日本厚生勞動省發佈的資料顯示，2021年日本人平均壽命為女性87.57歲，男性81.47歲。與歷史最高水準的2020年相比，女性縮短了0.14歲，男性縮短了0.09歲。這是自發生東日本大地震的2011年以來，時隔10年再次出現平均壽命低於前一年的情況。

平均壽命是反映當年出生的0歲嬰兒今後可以生存多少年的指標。近年來，日本人的平均壽命一直保持著增長趨勢，截至2020年，男性連續9年，女性連續8年創出歷史新高。

按照各種死因將平均壽命同比變化拆解後可以發現，疫情導致女性平均壽命縮短了0.07歲，男性縮短了0.10歲。2020年分別縮短了0.02歲和0.03歲，可見疫情影響更甚於前一年。另一方面，（由於醫療技術的不斷進步等因素）癌症和肺炎患者的壽命延長，由此產生了延長平均壽命的效果，可以認為長壽化的趨勢仍在持續。

2021年出生的日本人活到90歲的概率為女性52.0%，男性27.5%。活到95歲的概率為女性27.1%，男性10.1%。

2021年出生的日本人將來因癌症死亡的概率為女性19.86%，男性27.66%。儘管癌症現在已經不再是不治之症，但仍是死亡的頭號殺手。有推算資料顯示，如果人類能夠攻克癌症，不讓任何人因為癌症而死亡，那麼女性和男性平均壽命將會分別延長2.81年和3.43年。

各主要國家和地區的平均壽命

男性 女性 1 香港 82.97 香港 87.67 2 瑞士 81.6 日本 87.57 3 挪威 81.59 韓國 ＊86.5 4 日本 81.47 新加坡 85.9 5 瑞典 81.21 西班牙 85.83

編輯部依據厚生勞動省公開資料製作 ＊為2020年資料

標題圖片：PIXTA