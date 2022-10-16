超過半數外國技能實習生借款赴日，平均55萬日圓

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日本法務省出入國在留管理廳近期實施的一項調查顯示，超過半數的外國技能實習生都是通過在自己國家借款赴日的，其金額平均約為55萬日圓。

調查顯示，85%的受訪者表示「赴日前曾向他們國內的外派機構支付過某些費用」，平均金額為52萬日圓。同時，大約10%的技能實習生還向另外的仲介支付了費用。

日本實施的技能實習制度允許外國人在日本一邊勞動一邊學習技術，低薪資、長時間勞動、侵犯人權行為頻發等弊端一直飽受詬病。法務大臣古川禎久在7月29日的記者會上稱，「認為（創設該制度）追求國際貢獻的初衷和用於補充勞動力缺口的實際情況現況之間存在偏差，這種意見是正確的」，表示將會討論研究改善該制度。

調查實施於2021年12月至2022年4月，對象為來自越南、中國、印尼、菲律賓、緬甸和柬埔寨6國的大約2200名技能實習生。

結果顯示，他們當中85.3%的人在赴日前曾向本國的外派機構支付過某些費用。這些費用包括派遣手續費、事前培訓手續費、保證金或違約金等各種名目，平均總額（日圓換算）為52萬1000日圓。其中最高的是越南65萬6000日圓。最低的是菲律賓9萬4000日圓。

就越南來說，11.5%的技能實習生還向外派機構以外的仲介支付了「介紹費」等名目的費用，平均金額為44萬6000日圓。

有54.7%的技能實習生赴日前在其本國內都有借款。柬埔寨（83.5%）和越南（80.0%）的這一比例最高。

平均借款總額為54萬7000日圓。越南為67萬4000日圓，柬埔寨為56萬6000日圓，中國為52萬8000日圓，緬甸為31萬5000日圓，印尼為28萬2000日圓，菲律賓為15萬3000日圓。

標題圖片：PIXTA