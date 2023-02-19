快來尋找「令和」年製造的1日圓硬幣！2022年度硬幣製造量6.2億枚，20年間製造量減半

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現在越來越多的金融機構規定，在窗口或自動取款機（ATM）存取、兌換硬幣時，達到一定數量後需要收取手續費。比如郵儲銀行的ATM，即使存取一枚硬幣，也要收取110日圓手續費，也就是說，若存入1萬100日圓硬幣，帳面實際只有9990日圓。如果這麼麻煩，恐怕大家都會覺得使用硬幣很不方便。無現金化趨勢看似還將繼續發展。

隨著數字貨幣、手機付款、網購的普及，無現金化社會日益發展，硬幣的製造量呈現逐漸減少趨勢。日本財務省發佈的《硬幣製造規劃》（7月15日修訂）顯示，2022年度預計製造6億2907枚硬幣。相較於20年前的2003年（約13億1800枚）減少了一半。從各種面值的硬幣發行枚數來看，「1日圓」「5日圓」「50日圓」各100萬枚，「10日圓」6100萬枚，「100日圓」2億枚，「500日圓」3億6500萬枚。

觀察多年來的變化可以發現，小面額硬幣的減少現象更為明顯。1989年推出3%的消費稅之後，90年代中前期「1日圓」的製造量每年都超過了10億枚，1997年消費稅率上調到5%以後，製造量出現銳減。進入令和年代以來，「1日圓」已經不到300萬枚（含2022年製造量），如果碰上這麼稀有的東西，或許也是一種幸運！？「10日圓」的製造量則首次跌破1億枚。

2021年11月1日，日本推出全新設計的「500日圓」，以提升防偽效果，為了替換舊版硬幣，製造量相應增加了。

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