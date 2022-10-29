日本多數年輕人認為應該發展再生能源，但不願增加自身負擔

日本資料庫

二氧化碳（CO2）被視為造成全球暖化的主要原因，按照日本政府提出的「碳中和」目標，日本將在2050年實現二氧化碳淨零排放。為了完成這一目標，每天都在用電的我們每一個人也必須行動起來。

日本財團就年輕人對能源問題的看法實施了一次《18歲意識調查》，共計收到1000名17至19歲青年的回答。

日本政府《第6次能源基本計畫》提出，為了在2050年實現碳中和，將於2030年把核電在電力供應結構中的占比提升至20%到22%的水準。對此，大約60%的受訪者表示「贊成」提升核電占比目標。不過也有15.1%表示「應該徹底廢除核電」。在利用核能的問題上，男性的態度比女性更加積極。

認為「應該降低」或「應該徹底廢除核電」的受訪者中，大約60%表示可以用「再生能源」替代核電。男性和女性均呈現出同樣傾向。

如果用再生能源進行替代，具體可以使用哪種能源，針對這一問題，選擇「太陽能」「水力」「地熱」的受訪者比例佔據前3。選擇陸上風力和海上風力的受訪者比例均低於30%。

為了推廣成本較高的再生能源，日本以「附加費」的形式面向所有用電的民眾徵收所謂的「再生能源採購費」。如果再生能源的占比上升，那麼附加費的負擔可能會加重，調查顯示， 「不願增加自身負擔」的受訪者多於認為「即使負擔加重，也應該發展再生能源」的受訪者。

標題圖片 : PIXTA