「無性經驗，不期望談戀愛」的日本人越來越多

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「沒有戀人，也不想有」——日本國立社會保障與人口問題研究所的調查顯示，且不說未婚、晚婚，甚至沒有談過戀愛、沒有性經驗、不期望談戀愛的人也越來越多。照此下去，或許不只是少子化的問題，恐怕整個國家都將消失。

日本社會的少子老齡化問題日益嚴峻。為了應對少子化問題，政府積極致力於提供育兒幫助、改善女性就業環境等工作，而實際上年輕人豈止說是結婚，他們連對談戀愛或都逐漸失去了興趣。

國立社會保障與人口問題研究所2021年6月實施的《出生動向基本調查》顯示，在針對單身人士詢問是否有過與異性戀愛的經歷時，18到19歲的男女受訪者有過和沒有的比例幾乎都是一半一半。即便在20歲以上的年齡段中，也有30%左右的女性和近40%的男性表示「沒有戀愛經歷」。

觀察「無性經驗者」的占比變化可以發現，上世紀90年代至本世紀初的前5年，女性的占比趨於下降（即有性經驗者增多）；但2005年以後，無性經驗者占比再次上升。2021年調查顯示，20到24歲、25到29歲、30到34歲這3個年齡段的女性，無性經驗者占比分別為52.6%、35.0%和39.7%。無性經驗的男性占比也在2005年以後呈現上升趨勢。

無交往對象者（沒有異性朋友、戀人、訂婚對象）的占比，相較2010年和2015年的調查，也呈現出上升趨勢。2021年的調查中，64.2%的女性和72.2%的男性沒有交往對象；而且，無論男女，大概都有3分之1的受訪者表示「不特別期望和異性交往」。

為了解國民對結婚和生育的想法，該研究所每隔5年實施1次《出生動向調查》，此次受疫情影響推遲了1年，所以與上一次調查的間隔時間為6年，調查對象為1萬4011名單身人士和9401對初婚夫妻。本文內容基於針對單身人士的調查資料編輯而成。

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