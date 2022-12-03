日本醫療費支出創歷史新高

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2020年，受到疫情影響，許多民眾避免外出看病；而2021年情況發生變化，概算醫療費創下歷史新高。隨著戰後第一次嬰兒潮時期出生的一代人逐漸步入75歲高齡，預計未來醫療費還將加速成長。

2021年支付給醫療機構的概算醫療費達到44兆2000億日圓，同比增加2.0兆日圓（4.6%），創下歷史新高。從細分項來看，「住院」支出為17.6兆日圓，同比增加2.8%，門診和出診等「非住院」支出為15兆3000億日圓，同比增加7.5%；「處方藥」和「牙科」的增幅則分別為2.7%和4.8%。

2020年，受疫情影響，許多民眾避免外出看病，醫療費因此出現了減少。2021年依然延續了這種傾向，儘管患者人次（合計看病天數）同比增加了3.3%，但比2019年減少了5.5%，尚不及疫情大流行前的水準。除了老齡化和醫療技術的高難度複雜性的提升外，PCR檢測等疫情防疫相關工作，也成為推高整體醫療費支出的重要因素。

國民人均醫療費為35萬2000日圓，同比增加1萬7000日圓。75歲以下人群平均為23萬5000日圓，而75歲以上人群則高達93萬9000日圓，幾乎是前者的4倍。

所謂概算醫療費，是指扣除勞動災害保險費和全額自費等費用後計算得出的全國醫療費總額估算值，基本相當於大約晚一年時間公佈的「國民醫療費」（即全國醫療費總額確定值）的98%。受到嬰兒潮一代人的老齡化和醫療技術高難度複雜化的影響，醫療費呈增加傾向，並且預計今後仍將繼續成長。

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