人口老齡化愈演愈烈的日本

日本資料庫

經濟競爭力上不去，老齡化卻領先全球。日本能否給世界分享解決這一課題的智慧？

總務省發佈的推算人口資料顯示，截至2022年9月15日，日本總人口較前一年減少82萬人，而65歲以上老年人則達到創新高的3627萬人，同比增加6萬人。老年人在總人口中所占的比例也較前一年上升0.03%，達到歷史最高水準。

從老年人口細分項來看，女性為2053萬人（占女性人口的32.0%），男性為1574萬人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479萬人。

70歲以上人口為2872萬人，同比增加39萬人（0.4個百分點），75歲以上人口為1937萬人，同比增加72萬人（0.6個百分點）。作為龐大人口群體的「團塊世代（1947至1949年的第一次嬰兒潮時期出生的人）」從2022年起陸續年滿75歲，所以75歲以上老年人在總人口中所占的比例首次超過了15%。80歲以上人口為1235萬人，同比增加41萬人（0.4個百分點）。

依據聯合國資料對各國老齡化率進行比較可以發現，日本高出排在第2位的義大利（24.1%）5個百分點，以「絕對優勢」高居世界第一。

全球老齡化率較高的國家

國家和地區 總人口（萬人） 65歲以上（萬人） 65歲以上占比（％） 日本 12471 3627 29.1 義大利 5904 1420 24.1 芬蘭 554 129 23.3 波多黎各 325 75 22.9 葡萄牙 1027 235 22.9 希臘 1038 237 22.8 法屬馬丁尼克（島） 37 8 22.8 德國 8837 1869 22.4 保加利亞 678 152 22.4 克羅埃西亞 403 90 22.4

出處：總務省《統計專題》／日本的數值為截至2022年9月15日的《人口統計》資料；其他國家和地區的數值，其他國家和地區的數值，是依據聯合國《世界人口展望2022》的預估值推算得出的截至2022年7月1日的資料

標題圖片 : PIXTA