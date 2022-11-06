人口老齡化愈演愈烈的日本

人口老齡化愈演愈烈的日本社會 醫療健康 家庭
經濟競爭力上不去，老齡化卻領先全球。日本能否給世界分享解決這一課題的智慧？
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總務省發佈的推算人口資料顯示，截至2022年9月15日，日本總人口較前一年減少82萬人，而65歲以上老年人則達到創新高的3627萬人，同比增加6萬人。老年人在總人口中所占的比例也較前一年上升0.03%，達到歷史最高水準。
從老年人口細分項來看，女性為2053萬人（占女性人口的32.0%），男性為1574萬人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479萬人。
70歲以上人口為2872萬人，同比增加39萬人（0.4個百分點），75歲以上人口為1937萬人，同比增加72萬人（0.6個百分點）。作為龐大人口群體的「團塊世代（1947至1949年的第一次嬰兒潮時期出生的人）」從2022年起陸續年滿75歲，所以75歲以上老年人在總人口中所占的比例首次超過了15%。80歲以上人口為1235萬人，同比增加41萬人（0.4個百分點）。
依據聯合國資料對各國老齡化率進行比較可以發現，日本高出排在第2位的義大利（24.1%）5個百分點，以「絕對優勢」高居世界第一。
全球老齡化率較高的國家
|國家和地區
|總人口（萬人）
|65歲以上（萬人）
|65歲以上占比（％）
|日本
|12471
|3627
|29.1
|義大利
|5904
|1420
|24.1
|芬蘭
|554
|129
|23.3
|波多黎各
|325
|75
|22.9
|葡萄牙
|1027
|235
|22.9
|希臘
|1038
|237
|22.8
|法屬馬丁尼克（島）
|37
|8
|22.8
|德國
|8837
|1869
|22.4
|保加利亞
|678
|152
|22.4
|克羅埃西亞
|403
|90
|22.4
出處：總務省《統計專題》／日本的數值為截至2022年9月15日的《人口統計》資料；其他國家和地區的數值，其他國家和地區的數值，是依據聯合國《世界人口展望2022》的預估值推算得出的截至2022年7月1日的資料
標題圖片 : PIXTA