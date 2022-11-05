消費者物價指數上升2.8%，創30年零11個月來最高水準

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日本已經連續5個月實現政府和日本銀行的夙願——2%物價穩定目標！但消費者完全高興不起來。食品和生活必需品價格不斷攀升，工資卻沒有增加，面對惡性物價上漲，人們只能發出無奈的歎息。

總務省近日發佈了2022年8月全國消費者物價指數（2020年=100），扣除價格波動較大的生鮮食品的綜合指數為102.5，同比上升2.8%。除了受到消費稅率上調至8%影響的2014年外，這是自1991年9月（2.8%）以來，即30年零11個月以來的最高水準。俄國入侵烏克蘭導致能源價格飆升的同時，日圓持續貶值推高了進口商品價格。

從類別來看，食品（生鮮除外）上升4.1%，較7月的3.7%擴大了0.4個百分點。原材料漲價、燃料價格飆升造成運輸成本上升，日圓貶值進一步火上澆油，導致以進口商品為中心，大量商品都在漲價。

電價上漲21.5%（7月為19.6%），城市燃氣價格上漲26.4%（7月為24.3%）等，能源相關上升了16.9%（7月為16.2%）。

消費者物價指數已經連續12個月同比上升，並從4月開始連續5個月超出了政府和日本銀行提出的2%的「物價穩定目標」。但這種物價上漲並非源於經濟形勢向好激發的需求成長。成本上升造成的物價上漲，在薪資沒有增加的情況下，只會單純加重家庭開支負擔。還有人擔心，這樣會陷入消費低迷導致經濟成長減速的惡性循環。

9月20日，日本政府召開內閣會議，決定從疫情與通貨膨脹對策預備費用中撥出34846億日圓應對目前的物價上漲。發放給石油批發商的燃油補貼將延長至年底，並為免徵居民稅的低收入家庭每戶發放5萬日圓現金。

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