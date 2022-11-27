工作到70歲的時代，高齡就業人數創新高

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「從工作中解放出來，用養老金過上不算寬裕倒也無憂無慮的生活！」——這種想法只是說夢話。為了彌補規模日益縮小的在職人群，老年人也被挖掘成為了勞動力，活到老工作到老的時代已經到來。

日本總務省的統計顯示，2021年65歲以上的就業人口為909萬人，同比連續18年增加。65歲以上人口的就業率為25.1%，65到69歲的就業率為50.3%，首次超過半數。

在少子老齡化快速發展，人口不斷減少的背景下，由規模日益縮小的在職人群供養老年人的傳統機制逐漸變得難以維持。2021年4月，修訂版《高齡人群雇用穩定法》正式施行，要求企業承擔相關義務，負責推行規定員工工作到70歲的制度。「過了60就可以逍遙度日」的歷史一去不復返，需要工作到70歲的時代已經到來。

從各年齡段高齡就業人數的同比增減情況來看，作為龐大人口群體的「團塊世代」，在他們相繼年滿65歲的2013年到2016年期間，65到69歲的就業人口出現增加。這一代人開始超過70歲的2017年以後，主要是70歲以上的就業人口在增加。

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