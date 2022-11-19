食品漲價潮，家庭開支1年增加約7萬日圓

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單品漲價50、100日圓左右，倒也並不是拿不出這點錢。但1年算下來要多花7萬日圓，那是相當心痛了。大家不禁會想，這筆錢都可以買件好看的大衣了，或許還能和家人出去旅遊一趟呢…。讓我們祈禱薪資也能同樣上漲吧！

麵包、起司、點心、啤酒…日常生活所需的食品相繼漲價。每次在超市拿起一件商品，都不禁會令人歎氣…。

帝國資料庫公司針對105家大型食品企業實施的價格調整動向調查顯示，截至8月31日，確定會在年內漲價的商品共有2萬65種。依據這些商品的漲價幅度和總務省《家庭開支調查》資料，就食品漲價對家庭開支的影響進行推算後發現，每個家庭月均負擔增加5730日圓，全年達到6萬8760日圓。

從食品門類來看，負擔增加最多的是「加工食品」（2560日圓）。據說這是由於大量家庭依賴度較大的冷凍食品漲價造成的。「酒類和飲料」負擔增加1285日圓。如果沒漲價的話，同樣的錢大概能多喝6罐啤酒…。巧克力等「點心」負擔增加814日圓。或許只能硬著頭皮自我安慰「反正打算減肥，這樣正合適」。

從各個收入段的負擔增加金額來看，年收入1075萬日圓以上的高收入家庭全年增加負擔8萬1950日圓，而年收入不到329萬日圓的低收入家庭全年增加負擔5萬1423日圓。儘管兩者月度消費支出存在23萬8900日圓的差距，但由於食品漲價而造成的負擔增加額，差值僅為3100日圓。

帝國資料庫公司相關人士指出，越是餐費在支出中占比較高的低收入家庭，食品漲價帶來的負擔感相對越強，造成的影響可能會更大。

年收入 負擔增加金額（年／日圓） 在消費支出中的占比（%） 329萬日圓以下 51,423 2.3 329萬到459萬日圓 62,951 2.2 459萬到624萬日圓 69,906 2.2 624萬到860萬日圓 74,466 2.0 860萬到1075萬日圓 80,867 1.9 1075萬日圓以上 89,150 1.7

出處：帝國資料庫公司依據總務省《家庭開支調查／兩人以上家庭》年收入資料推算得出

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