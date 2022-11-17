民營企業平均薪資3年來首次成長

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多年前，受到雷曼危機影響，日本男女薪資差距有所縮窄，但之後一直保持著平行狀態。職位差異、工齡差異、正式員工和零工的差異…各種因素疊加，象徵著日本在縮小性別差距方面的落後。

日本國稅廳實施的民營企業薪資調查顯示，從業人員2021年全年平均薪資為443萬3000日圓，同比增加2.4%，3年來首次出現成長。其中，獎金為66萬6000日圓，同比增加3.1%。

平均薪資在2009年大幅下降之後，逐漸緩慢恢復，2018年勉強回升到了雷曼危機前的水準。但疫情暴發第1年的2020年，以被迫停業或縮短營業時間的住宿和餐飲業為主的多個行業，獎金減少，拉低了整體薪酬，漲薪之路舉步維艱，至今仍然尚未達到上世紀90年代中後期的水準。

從性別來看，女性為302.0萬日圓（同比增加3.2%），首次超過300萬日圓，但相較於男性的545.3萬日圓（同比增加2.5%）少了243萬日圓，男女之間依然差距巨大。除董事外的正式員工與包括零工、兼職在內的非正式員工之間的差距為310.8萬日圓。

正式與非正式員工、女性與男性員工的平均薪資差距

正式員工 508.4萬日圓 女性 302.0萬日圓 非正式員工 197.6萬日圓 男性 545.3萬日圓

出處：國稅廳

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