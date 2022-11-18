令人豔羨的副業年收300萬日圓，缺乏進取心和努力則無望達到

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「副業年收300萬日圓」——聽起來真厲害啊！如果可以的話，真想效仿一下。不過，要是缺乏進取心，不能堅持抽出一定時間努力工作，似乎是無法達到這個水準的。

人才服務企業Persol career公司針對全國1556名20到59歲的有「副業」人士詢問了他們副業年收入情況。結果顯示，回答「300萬日圓以上」的受訪者占比為13.2%。

觀察副業年收入超過300萬日圓的200人可以發現，他們當中半數以上（56.5%）是在300萬到400萬（72人）與400萬到500萬（41人）之間；副業年收入超過1000萬日圓的「悍將」也多達23人（11.5%）。

54.5%的受訪者表示每月從事副業的工作時間在「20小時以上」，可以看出，他們都投入了一定的時間，而並非片刻的空閒。

關於開始從事副業的契機，回答「提高收入」的受訪者占了絕對多數（66.0%），其次是「提升技能」（40.5%）、「有效利用時間」（33.0%）。如果安於現狀，沒有進取心,不努力杜絕時間浪費，300萬日圓似乎是賺不到的。

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