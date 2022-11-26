自然災害大國日本，年輕人的防災意識不強

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今年18歲的年輕人，在他們7歲的那一年發生了東日本大地震。日本財團實施的《18歲意識調查》顯示，超過半數的受訪者表示「非常了解」東日本大地震的災情和影響，但針對今後可能發生的災害，則難言做好了充分準備。

日本是個自然災害多發國家，就年輕人的防災減災意識，日本財團在《18歲意識調查》中，統計了1000名17到19歲年輕人的回答。

關於1990年至2022年7月期間日本國內發生的8次地震災害的災情和對日常生活的影響，當被詢問他們了解多少時，超過半數表示「非常了解」的，僅有2011年的東日本大地震。針對幼年或出生前的地震，許多受訪者表示「不了解」，但針對死難者超過6400人的1995年阪神大地震，表示「非常了解」和「有所了解」的受訪者比例合計達到了70%以上。

針對中央和地方政府有關部門的防災減災工作，認為「充足」和「比較充足」的受訪者比例合計僅占30%到40%，多數人認為「不充足」或「不足」。在自由填寫欄內，也可以看到許多尖銳的意見，比如「很多事情指望不上地方政府」「只是告訴大家災害風險，但是沒有具體的對策」。

關於個人或家庭是否為可能發生的災害做了準備，超過30%的受訪者所做的準備,只是儲備 「食物、緊急食品」（31.4%）。「在家中放置滅火器」「準備緊急擕式馬桶」等，做好災前準備的受訪者還不到10%，而多達27.4%的受訪者表示平時毫無準備。

作為發生大規模災害時的資訊獲取手段，選擇「電視」的受訪者最多，占比為45.2%，其次是「推特」（37.9%）和「上網搜索」（34.7%）。

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