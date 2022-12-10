「視力」在家長心中和「學力」同等重要，57%的國中生做過視力矯正

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與昭和年代相比，兒童用眼鏡的設計感大大提升，已經成為一種時尚物品。但只有視力變差以後才能體會到裸眼看清東西的方便舒適。各位中小學生朋友們，千萬不要在學習和遊戲上用眼過度喔！

樂敦製藥公司針對全國國中生和小學生家長實施的問卷調查顯示，2229名受訪者中，847人表示「孩子正在使用眼鏡或者隱形眼鏡」，也就是說大約2.5位家長中就有一位家長給孩子做了視力矯正。從各個年級來看，小學低年級學生的占比為16.9%，高年級學生的占比為38.5%，國中的占比為56.9%。

當被問及擔憂孩子的哪些事情時，選擇「視力」的家長比例為61.2%，僅次於排在首位的「學力」（63.0%），可見視力也是家長們的心頭大事。其中，給「孩子做了視力矯正」的家長中，84%表示在意「視力」，反映出不願意孩子視力進一步變差的父母之心。

作為避免孩子視力變差的對策，選擇「注意房間光線」的受訪者最多，占比為45.2%，其次是「規定使用數碼產品的時間」（40.4%）、「規定近距離用眼活動的時間」（37.5%）。另一方面，大約5名家長中就有1人（18.9%）表示「什麼都沒做」，尤其是國中生的家長更為明顯，28.3%表示沒有採取任何措施。



注意房間光線，規定使用數碼產品的時間，規定近距離用眼活動的時間，保持充足睡眠，戶外玩耍，什麼都沒做，注意飲食，服用保健品，服用藥品

出處：樂敦製藥

標題圖片: PIXTA