哪兩部吉卜力工作室作品最受日本觀眾喜愛？

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構思細膩的故事情節、個性十足且充滿魅力的出場人物、精美絕倫的背景圖畫、氣勢宏大的音樂——吉卜力工作室的作品在日本乃至全球都獲得了高度讚揚。LINE公司旗下市場調研機構LINE Research對人們喜愛的吉卜力作品實施的調查結果顯示，《龍貓》和《神隱少女》兩部作品受到各個年齡段觀眾的喜愛。

LINE Research針對10到69歲的日本民眾詢問了他們喜歡的吉卜力電影作品。

整體排名第1的《龍貓》（48.5%）和第2的《神隱少女》（44.5%）兩部作品，在電視上播出的次數較多，受到各個年齡段的廣泛喜愛，而且都是女性的支持率更高一些。排在第3和第4的《天空之城》和《魔女宅急便》，支持率旗鼓相當。第5和第6的《風之谷》和《魔法公主》也獲得了20%以上的支持率。

最喜歡的吉卜力工作室電影作品TOP10

排名 作品名 支持率（%） 1 龍貓 48.5 2 神隱少女 44.5 3 天空之城 36.4 4 魔女宅急便 36.3 5 風之谷 27.2 6 魔法公主 23.1 7 霍爾的移動城堡 18.9 8 崖上的波妞 15.2 9 紅豬 14.9 10 心之谷 12.0

LINE Research調查（n=5254） 最多可選5部作品

綜合冠軍《龍貓》在30到39歲、40到49歲、50到59歲、60到69歲這幾個年齡段的受訪者中的支持率均排名第1。該作品以昭和30年代（上世紀50年代）中前期的日本為時代背景，因而正是現今60到69歲人群的幼年時期，所以在該年齡段受訪者中，其支持率高達近60%。



《龍貓》©吉卜力工作室

《神隱少女》最受10到19歲、20到29歲這兩個年齡段受訪者的支持。尤其是20到29歲這個年齡段的支持率高達50%以上。



《神隱少女》©吉卜力工作室

從第2開始，各個年齡段的選擇開始出現分化。似乎大家都對自己幼年時期和育兒時期看過的作品注入了更多的感情。

10到19歲人群喜歡的多是本世紀前十年的作品，比如他們選出的第2是《崖上的波妞》（2008年）、第7是《借物少女艾莉緹》（2010年）、第8是《貓的報恩》（2002年）。



《崖上的波妞》©吉卜力工作室

《霍爾的移動城堡》（2004年）在20到29歲受訪者中的支持率超過30%，排名第4。



《霍爾的移動城堡》©吉卜力工作室

30到39歲、40到49歲這兩個年齡段對《魔女宅急便》（1989年）的支持率較高，超過了40%。出於對主角少女琪琪成長故事的共鳴，30到39歲女性的支持率超過了50%。30到39歲受訪者對《魔法公主》（1997年）和《心之谷》（1995年）等上世紀90年代作品的支援率高於其他年代的作品。



《魔女宅急便》©吉卜力工作室



《魔法公主》©吉卜力工作室

40到49歲受訪者對《天空之城》（1986年）和《風之谷》（1984年）等上世紀80年代的作品的支援率較高。對於這兩部作品，男性受訪者的支持率均高於女性；30到39歲、40到49歲這兩個年齡段的男性對《天空之城》的支持率較高，40到49歲、50到59歲這兩個年齡段的男性對《風之谷》的支持率較高。



《天空之城》©吉卜力工作室



《風之谷》©吉卜力工作室

《螢火蟲之墓》（1988年）普遍受到40歲以上受訪者的喜歡，尤其在60到69歲這個年齡段中的支持率較高。

標題圖片：《龍貓》©吉卜力工作室