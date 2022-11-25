秋季七草：萬葉和歌中可愛的花草，不宜食用，鮮為人知

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春季七草，大概是由於入粥煮食的習慣一直延續到現代，因而為人們熟知。「水芹和薺菜，繁縷還有鼠曲草，加上寶蓋草，蕪菁和蘿蔔」，按五七調排列的口訣朗朗上口，能記住的人也很多。可是能把秋季七草背全的人恐怕就為數不多了吧。不能吃，便沒什麼存在感便？

秋季七草源《萬葉集》中奈良時期歌人山上億良創作的和歌。

秋の野に 咲きたる花を 指折り（およびおり） かき数ふれば 七種（ななくさ）の花 （秋天原野上盛開的花，屈指數來共有七種。）

萩の花 尾花 葛花 瞿麦（なでしこ）の花 女郎花 また藤袴 朝貌（あさがお）の花 （萩花、尾花、葛花、瞿麥、女郎，亦有藤袴和朝貌。）

萩花

豆科落葉灌木。從晚夏到秋季盛開，低垂的細莖上綻放紫紅色的小花。隨風搖曳時別有風趣，《萬葉集》中也多次提到。



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桔梗

桔梗科。多年生草本植物，廣泛分佈於東亞地區。一般認為山上憶良吟詠的「朝貌花」不是現今的「朝顏」，而是桔梗。

桔梗也廣泛應用於武家家紋。由桔梗紋衍生出的「陰桔梗」作為明智光秀的家紋也很有名。



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葛花

豆科。根部含有大量澱粉，傳統食用方式是製成葛粉後用於烹飪和糕點製作。具有止咳解熱功效的漢方藥葛根湯廣為人知，以野葛的根部乾燥後製成的葛根為主要成分，再配數種中草藥製作而成。

葉片在風中翻轉露出背面，因此也稱為「裡見草」（能看到背面的草）。因日語裡「裡見」和「怨恨」都念作「urami」，所以也有很多和歌以葛花作枕詞（和歌修辭法之一,用在特定詞語之前表示修飾或調整音調──譯註）。



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藤袴

菊科。多年生草本植物，自生於河灘的濕潤草地等處。但隨著開發的推進，自生地逐漸消失，藤袴被環境省指定為「近危物種」。藤袴芬芳宜人，在中國一直作為芳香劑使用，比如做成香囊等。



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女郎花

敗醬科。女郎花，日語念作「Ominaeshi」。其中「Omina」是「女性、美人、佳人」的古語。「eshi」是壓倒、壓制的意思。所以花名的含義是豔壓「Omina」的美麗的花。近親有男郎花。



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尾花（芒草）

禾本科。廣泛分佈於東亞地區的草地上。在日本，中秋的賞月宴有用芒草做裝飾的風俗。



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撫子花

石竹科。廣泛分佈於北半球。平安時代中期，清少納言在《枕草子》中記載中：「草の花は撫子、唐のはさらなり、大和のもいとめでたし。」（草花當屬撫子，唐之物自不待言，大和之物亦善。）「大和撫子」一直被用來指代端莊、溫婉的日本女性，還是日本女足選手的代名詞，如今她們已展翅高飛，沖出日本，奔向世界。



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