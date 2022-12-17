降溫了，吃一頓關東煮吧！

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寒冷的季節，慢慢燉一鍋關東煮，吃來熱乎入味，暖人心脾。紀文食品公司的調查顯示，秋冬期間日本家庭吃關東煮的次數平均每月多達3.02次。

熱氣騰騰、烹飪簡單、營養豐富——說到日本冬季的經典「家庭美食」，恐怕當屬湯鍋類菜品吧。紀文食品公司（本公司位於東京）實施的《家庭湯鍋菜調查2022》顯示，上一個秋冬季吃過的湯鍋類菜品中，絕大多數受訪者都選擇了「關東煮（黑輪）」，占比為66.3%，其次是「壽喜燒」（51.2%）、「韓國泡菜火鍋」（45.1%）。自1999年實施調查以來，關東煮已經連續24年位居第一，或許可以說是日本的國民美食？

關於喜歡的關東煮食材品種，「蘿蔔」和「雞蛋」贏得了半數以上受訪者的支持。從各個年齡段來看，20到29歲人群最喜歡的3種是蘿蔔、豆皮年糕、黑輪片；30到49歲人群最喜歡的是蘿蔔、雞蛋、豆皮年糕；50到59歲人群最喜歡的是蘿蔔、雞蛋、蒟蒻。

除了全國共通的食材外，關東煮裡還有許多充滿濃鬱地方特色的食材品種。比如鳥取縣的豆腐竹輪、宮崎縣的超長（約有15公分）豆芽、靜岡縣的黑黑輪片（糕類）、沖繩縣的豬腳等等，可謂不勝枚舉。

針對48種關東煮食材，在調查了各都道府縣食用率後發現，日本東西部存在明顯不同。糕類中，「竹輪」和「甜不辣」在全國的食用率均較高，而沙丁魚的「魚丸」主要集中於關東地區和東北地區南部，九州和瀨戶內地區食用「魚糕」的地方較多。

在全國各地普遍人氣較高的「白物（即白色食材）」是「蘿蔔」和「雞蛋」。至於其他白物，用麵粉製作的「竹輪麩」在關東地區擁有絕對人氣；而在西日本的北陸、中國和四國等地區，人們則多食用豆腐和烤豆腐。

標題圖片：PIXTA