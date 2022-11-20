日圓匯率跌至32年低位

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東京外匯市場10月20日日圓匯率一度跌破1美元兌150日圓，創下自1990年8月以來，即32年來的歷史低位。

此前，為阻止日圓快速貶值，日本政府和日本銀行在時隔大約24年之後再次出手，於9月22日在外匯市場上實施了買入日圓賣出美元的幹預行動。幹預之後，日圓匯率短暫升至1美元兌145日圓以上，但起效時間有限，進入10月以後，日圓再次加速貶值。

歷史上，日圓貶值曾為汽車和電機等行業的出口企業帶來更多收益，但隨著生產基地不斷分散至海外，日圓貶值的正面效果已經減弱。莫如說，進口成本的上升被轉嫁到食品和能源價格中，給民眾家庭開支帶來沉重負擔。

財務大臣鈴木俊一警告稱，「不會容忍投機造成的過度、劇烈的匯率波動。政府將針對此類動向採取果斷措施的態度沒有變化」。不過，越來越多市場人士認為，美國旨在遏制通脹的加息行為將趨於長期化，而日本銀行仍然堅持繼續實施大規模量化寬鬆政策，在利差不會縮小的格局下，要想阻止日圓貶值絕非易事。

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