「越前」「松葉」「間人」等品牌螃蟹都是什麼蟹？

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螃蟹是冬季的「美味之王」。或許有不少人都想著在新年裡難得奢侈一把，準備訂購一些吧？雖然有「越前蟹」「松葉蟹」「間人蟹」等各種品牌，但大家是否知道，其實它們都是公的雪蟹呢？

許多螃蟹通過漁獲的地區或漁港走上了品牌化的道路。阪急交通社對品牌螃蟹的知名度實施調查發現，超過半數的受訪者知道「越前蟹」（75.0%）和「松葉蟹」（67.0%）這兩個品牌，然後是「香住蟹」（20.3%）和「間人蟹」（14.3%）。

順便提一句，雖然品牌各有不同，但其實它們全都是「灰眼雪蟹」和「紅眼雪蟹」的公蟹。毫無疑問，無論哪一種都非常鮮美！

越前蟹

在福井縣的漁港捕獲的雪蟹公蟹，在雪蟹中被視為頂尖級。

松葉蟹

在山陰地區捕獲的雪蟹公蟹，據說是將其細長的蟹腿比喻成松葉而得名。

香住蟹

在兵庫縣北部的香住漁港捕獲的「紅眼雪蟹」。因為捕撈期（9月到次年5月）比松葉蟹長，漁獲量也比松葉蟹多，所以價格比較平易近人。

間人蟹

在京都北部的間人港捕獲的松葉蟹

舞鶴蟹

在京都舞鶴港捕獲的松葉蟹中，重量超過800公克且形狀完好的蟹。

加能蟹

在石川縣捕獲的雪蟹公蟹

津居山蟹

在兵庫縣津居山港捕獲的松葉蟹

高志紅蟹

在富山縣捕獲的紅眼雪蟹

柴山蟹

在兵庫縣柴山漁港捕獲的松葉蟹

關於「螃蟹怎麼吃最鮮美」這個問題，絕大多數受訪者選擇「煮」，占比達41.7%；選擇「生食（刺身）」的受訪者次之，占比為17.1%。另外，雖然整體占比不高，但靜岡、愛知、三重等東海地區的許多受訪者支持「油炸」。



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