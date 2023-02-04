日本40到49歲年齡段女性體力明顯下降

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日本體育廳近日公佈的2021年度體力與運動能力調查結果顯示，過去的10年裡，40到49歲年齡段的女性體力測試總分和運動實施率都大幅下降。

從女性受訪者的情況來看，兒童期到35歲、55歲到79歲這幾個年齡段的體力測試總分較10年前有所上升；與之形成鮮明對比的，是40到54歲年齡段的得分大幅下降。將2012年的結果設為100進行比較來看，2021年40到44歲女性為95.6，45到49歲女性為95.7，50到54歲女性為96.8。

同年齡段男性分別為100.6、98.0、98.9。女性體力下降的情況比較明顯。對此，參與調查的專家分析稱，原因可能在於該年齡段的受訪者忙於工作、家務或照顧孩子，尤其是女性，可以輕鬆隨意運動的環境較少。

將2021年的體力測試結果與疫情前的2019年進行比較，有的年齡段體力上升，有的年齡段體力下降，整體上並沒有看到什麼明確的傾向。

以下圖表歸納了各個年齡段運動習慣（是否每週運動1次以上）的變化。可以發現，工作年齡段的女性中，日常運動鍛煉的人不多，且比10年前還有所減少（藍色變深）。

調查於2021年5月至10月實施，對象為日本全國年齡在6歲到79歲之間的4萬8000名普通民眾。劃分青少年（6到19歲）、成年人（20到64歲）、老年人（65到79歲）3個人群組別，開展了6到8項體力測試，並對運動習慣等也進行了調查。

標題圖片：PIXTA