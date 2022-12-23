2022結婚動向調查，超過8成受訪者猶豫過是否舉辦婚禮婚宴

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人力資源巨頭Recruit公司旗下結婚資訊服務雜誌《Zexy》實施的調查顯示，疫情對普通民眾的人生大事也造成了巨大影響。

Recruit公司旗下結婚資訊服務雜誌《Zexy》實施的《結婚動向調查2022》顯示，針對2021年舉辦的婚禮、婚宴和婚慶派對，表示當時「非常猶豫」和「有些猶豫」的新人占到了83.8%。儘管這一數字較2020年（超過90%）略有改善，但可以看出要接受「大量人員聚集」的心理門檻依然很高。

調查於2022年4到5月以郵遞問卷方式實施。對象為2021年舉行了婚禮或婚宴的5838人，收到了4016份回答。

2021年的婚禮、婚宴等平均總花銷為303.8萬日圓，雖然較上一年調查回升了11.5萬日圓，但與疫情前相比仍然低了50萬日圓左右。最主要的原因是招待的賓客減少，疫情前基本在6、70人左右，但2020年和2021年分別為42.8人和43.2人，規模明顯縮小。賓客人數減少，而人均費用則高於疫情之前，達到了9.8萬日圓。新人收到的紅包總額較上一年略有回升，但仍然只有180.4萬日圓。

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