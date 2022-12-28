調查顯示，50.7%的受訪者「打算參加」職場尾牙

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雖然距離疫情平息那一天還遙遙無期，但10月以來，日本放寬了邊境檢疫措施，啟動了全國旅行支援專案，下決心 「與病毒共存」的社會經濟運營氛圍不斷升溫。那麼，被迫忍耐了兩年沒有舉辦的尾牙是否也會解禁呢？

2022年即將過去，儘管COVID-19感染人數尚未出現根本性的減少，但這個12月似乎有望成為3年來首個不受活動限制的尾牙季節。

餐飲資訊網站Gurunavi針對全國20到69歲民眾實施的網路問卷調查（1224份回答）顯示，62.7%的受訪者表示「喜歡」尾牙，大大超過「討厭」的比例。

關於今年是否會參加在餐飲店舉辦的尾牙，50.7%的受訪者表示打算參加「職場尾牙」，67.9%表示打算參加「私人尾牙」。因緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施而受到諸多限制的2020年和2021年，職場尾牙的參加率大約為10%，私人尾牙大約為20%，所以對於在疫情下艱難經營的餐飲店來說，今年的12月或將迎來久違的尾牙忙碌期。

關於尾牙的平均預算，「職場尾牙」為4139.1日圓，而「私人尾牙」則高出了650多日圓，為4795.9日圓。

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