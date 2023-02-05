日本的不孕症治療：從決定要孩子到懷孕平均需要 6.4 年

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一份針對接受過不孕不育治療夫婦的調查顯示，從決定要孩子到實際懷孕所花費的平均時間為6.4年。

Ferring Pharmaceuticals在2022年2月至4月期間，針對本人或伴侶被診斷為不孕不育症的217名受訪者，通過線上方式實施調查，詢問了他們的就診經過和治療情況等。除日本外，在韓國、印度、新加坡、越南和印尼也實施了相同調查。

結果顯示，217名日本受訪者中，197人接受了不孕不育治療。其中115人治療後已懷孕，51人仍在治療，31人停止了治療。197人中有113人接受了（或現在仍在接受）包括體外受精（IVF）在內的治療。

從夫婦決定要孩子，到接受不孕不育治療並懷上孩子的時間平均為6.4年；從無法自然懷孕，到前往醫院就診的平均時間為3.2年；從就診到開始不孕不育治療的平均時間為1.3年；接受相關治療後到實際懷孕的平均時間為1.9年。

下圖整理歸納了日本、韓國和印度3國的調查結果以及調查物件的年齡分佈情況。

或許是因為年齡相對較大，日本調查對象從嘗試懷孕到前往醫院就診的時間跨度、從就診到開始治療的時間跨度較短，而從開始治療到懷孕的時間跨度較長。

針對這一調查結果，女子營養大學臨床醫學研究室教授石原理表示說：「初婚初育人口，以及接受人工授精等不孕症治療人士日趨大齡化，在這種情況下，日本的課題是如何促使不孕不育者儘早前往醫院就診」。

由於日本人日益傾向於晚婚晚育，所以接受不孕不育檢查和治療的夫婦數量也隨之而逐年增加。此前，檢查和治療會造成較大的經濟負擔，但從2022年4月開始，針對不孕不育的基礎性治療已納入了醫療保險的適用範圍。

日本產科婦科學會的資料顯示，在2020年的不孕不育治療中，以體外受精方式誕生的嬰兒共計達到6萬381名。

標題圖片：PIXTA