239個地方政府引入「伴侶制度」，已向超過3400對伴侶發放證明

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「伴侶制度」是從官方角度承認性少數群體（LGBTQ）伴侶關係的一項制度。東京都政府已從11月1日開始實施，加入這一行列的地方政府正在迅速增加。

東京都澀谷區和特定非營利活動法人「彩虹多樣性城市」實施的聯合調查顯示，截至2022年10月11日，共有239個地方政府引入伴侶制度，截至9月30日，共為3456對伴侶發放了「伴侶證明」。

2015年，東京都澀谷區和世田谷區在日本國內率先引入伴侶制度，承認在區內共同生活的同性伴侶「相當於結婚關係」，為他們發放了證明。獲得證明後，比如申請區營住房等場合，就可以享受等同於家屬的行政服務。

之後，引入該制度的地方政府逐漸增多，2020年和2021年分別達到38個和73個，2022年預計會超過100個。擁有1300萬人口的東京都引入後，該制度在全國的人口覆蓋率已超過60%。

厚生勞動省2019年實施的企業問卷調查顯示，10.9%的受訪企業會考慮性少數群體感受、採取了有意識的照顧措施。特別是員工人數在1000人以上的大企業，實施率超過40%，而員工人數在100到999人之間的企業實施率為10%，99人以下的企業為3.8%。

標題圖片：宮崎縣日向市政府大樓點亮彩虹色的燈光照明，宣告開始實施「伴侶宣誓制度」 ，2022年6月23日（時事）