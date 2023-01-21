日本2021年發生3萬5222起火災，造成1417人死亡

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日本消防廳最近公佈的2021年《火災統計》（確定版）顯示，全年共發生3萬5222起火災，死亡1417人，經濟損失1042億日圓。

日本消防廳《火災統計》顯示，日本2021年發生3萬5222起火災，相當於平均每天發生96起，每15分鐘發生1起。從火災類型來看，建築火災1萬9549起，林野火災1227起，車輛火災3512起，船舶火災63起，飛機火災0起，其他火災1萬871起。

房屋火災造成的死者（1058人）中，除縱火自殺外的死者為966人，其中65歲以上老年人為716人（74.1%）。

發生火災最多的月份依次是2月、4月、1月、3月、12月，可以看出，從年末開始，發生起數驟然增多。另一方面，初春火災發生起數不亞於冬季，除了空氣乾燥外，春季風大也是一個重要原因。

按起火原因進行分類來看，「菸蒂」為3042起（8.6%），「篝火」為2764起（7.8%），「灶火」為2678起（7.6%），「人為縱火」為2333起（6.6%），「電器」為1816起（5.2%）。房屋火災的起火原因方面，「灶火」造成的火災最多，其後依次是「菸蒂」「暖爐」「縱火」「配線器具」「電器」。

近10年間，火災總數和死亡人數均呈現出逐漸減少的趨勢。而房屋火災的死亡人數（縱火自殺者除外）始終在900到1000人的水準波動。

標題圖片：PIXTA