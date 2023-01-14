連續3年推出補充預算案，一般會計總額增至139兆日圓

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到底什麼時候著手實施「財政健全化」「基礎財政收支（Primary Balance）盈餘」？就算起初壓縮預算，最後還是會通過補充預算來洪水漫灌，增發國債。這些債務終將落到人口不斷減少的子孫後代肩上。

10月8日，日本政府召開內閣會議，敲定了總額高達28兆9222億日圓的第二次補充預算案，其中包含以應對電力和燃氣費等漲價問題為核心的綜合經濟對策。受此影響，2022年度一般會計財政支出總額將增至139兆2196億日圓。財政收入方面，稅收預計增加3兆1240億日圓，但為了填補支出增加部分的差額，仍將追加發行22兆8520億日圓國債，「財政健全化」工作再次被擱置。

2010年到2019年期間，日本的一般會計總額基本在100兆日圓上下波動，但受到疫情影響，2020年和2021年打著刺激經濟的旗號，推出了規模龐大的經濟對策，致使預算總額激增。進入2022年，除了疫情之外，俄國入侵烏克蘭也導致能源價格飆升，日圓急劇貶值，造成物價上漲，加大了政府持續刺激財政支出的壓力。

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