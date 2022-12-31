日本資料庫

2023年的干支紀年是癸卯年。干支起源於中國古代的陰陽五行思想，原本由十個天干和十二個地支組合而生，但在現代日本，很少提及天干。不過，十二地支經常以相應的動物形象亦即生肖，出現在賀年卡的插圖中，或是化身為象徵某個年份的卡通形象，所以就連年幼的孩子也很熟悉。在兔年到來之際，讓我們兔年說兔。

毛茸茸、圓滾滾的小兔子很可愛。作為寵物，荷蘭侏儒兔和荷蘭長毛垂耳兔等外來品種也頗受人們喜愛。

日本自古就有兔子繁衍生息，並且是傳說和童謠的題材。日本原生品種主要包括廣泛分佈在本州、四國、九州等地的日本（野）兔、生息在北海道的雪兔和鼠兔、只棲息在奄美大島和德之島的琉球兔（奄美短耳兔）。特別值得一提的是，琉球兔是世界現存兔科動物中最原始的品種，又被稱作「活化石」。

最有名的神話 《因幡之白兔》

一隻白兔欺騙鯊魚後遭到報復被剝光了皮，並用海水清洗身體，疼痛無比。大國主神教牠在香蒲花上打滾，治好了傷痛——小學國語教科書中的這篇課文《因幡之白兔》是收錄於《古事記》的一個故事，也是日本所有神話中，最為人所熟知的一個。

「因幡國」位於現今的鳥取市周邊區域。「因幡之白兔」供奉在該市的白兔神社內。

兔子「好吃」？

日本童謠《故鄉》中也提到了兔子。不少人小時候大概都曾把開頭的一句「（童年時）追逐過小兔子的那座山」誤解為「兔子好吃」。其實那句歌詞是在懷念童年時代的故鄉生活。

在有孩子的家庭中，蘋果常被切成小兔狀（如下圖），這可是名副其實的「兔子好吃」了。

卯時——東方破曉，日出大地

干支也可以用來表示年、月、日、時刻、方位等概念。從「子」開始，按順時針方向將一個圓十二等分，那麼卯處在正東的方位。「卯時」是現在的5時至7時，正值旭日初升，為一天之始。

與兔相關的慣用說法

動如脫兔

表示像逃脫的兔子那般動作敏捷。源自中國古代兵書《孫子兵法》中的「始如處女，後如脫兔（意思是指軍隊最初象處女那樣持重，一旦行動就像飛奔的兔子那樣敏捷）」。

對著兔子念祭文

就像對著兔子念祭文毫無意義那樣，比喻無論提什麼意見建議都沒有效果，徒勞無功。

兔子的糞便

比喻事情進展時斷時續。

兔角

表達「這個那個、往往、總之」等意思，是用來含糊地指代事物的詞。兔和角都是假借字。夏目漱石在《草枕》的開頭就用了這個詞——「兎角に人の世は住みにくい（總而言之，人世難居）」，感嘆了世間生活的苦悶。

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