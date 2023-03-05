日本人英語水準下降，排在英語非母語國家的第80名

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最新出爐的一份調查結果顯示，在112個母語非英語國家和地區中，日本人的英語水準排名逐年下降，已經落後於韓國和中國。

本公司位於瑞士的國際語言培訓機構英孚（EF教育，EF Education First）發佈的2022年調查結果顯示，在112個英語非母語的國家和地區中，日本人的英語水準從前一年的78名降至第80名，屬於5個等級中倒數第2的第4等級，即「水準較低等級」（61到87名）。

調查分析了全球大約210萬人線上參加的免費測試資料，以「英語水準指數」的形式對各個國家和地區進行了排名。各地區參加測試的人數占比分別是，歐洲35%，亞洲24%，中南美洲20%，非洲20%，中東地區12%。年齡的中位數是25歲。

英語水準最強的國家是荷蘭，並且，被列入「水準高超等級」（1到13名）和「水準較高等級」（14到31名）的國家，大多為歐洲國家。

從亞洲國家和地區的情況來看，新加坡排名最高（第2名），其次是菲律賓（22名）、馬來西亞（24名）和香港（31名）等。韓國和中國分列第36和第42名，排名均高於日本。

2022年世界主要國家和地區英語水準排名（非英語國家和地區：16名以下僅列出亞洲國家）

1 荷蘭 22 菲律賓 2 新加坡 24 馬來西亞 3 澳洲 31 香港 4 挪威 36 韓國 5 丹麥 52 印度 6 比利時 60 越南 7 瑞典 62 中國 8 芬蘭 65 尼泊爾 9 葡萄牙 66 孟加拉 10 德國 70 巴基斯坦 11 克羅埃西亞 71 卡斯里蘭卡 12 南非 72 蒙古 13 波蘭 80 日本 14 希臘 （以下略） 15 斯洛伐克

英孚英語水準指數

和日本英語水準相當的國家是阿爾及利亞、阿聯（均為78名）、印尼（81名）、厄瓜多爾（82名）等。

在首次實施該調查的2011年，日本排名第14名，當時只有大約40個調查對象國，隨著調查對象國家和地區逐漸增多，日本的排名也在不斷下降。

標題圖片：PIXTA