日本人英語水準下降，排在英語非母語國家的第80名

日本人英語水準下降，排在英語非母語國家的第80名社會 教育
最新出爐的一份調查結果顯示，在112個母語非英語國家和地區中，日本人的英語水準排名逐年下降，已經落後於韓國和中國。
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本公司位於瑞士的國際語言培訓機構英孚（EF教育，EF Education First）發佈的2022年調查結果顯示，在112個英語非母語的國家和地區中，日本人的英語水準從前一年的78名降至第80名，屬於5個等級中倒數第2的第4等級，即「水準較低等級」（61到87名）。
調查分析了全球大約210萬人線上參加的免費測試資料，以「英語水準指數」的形式對各個國家和地區進行了排名。各地區參加測試的人數占比分別是，歐洲35%，亞洲24%，中南美洲20%，非洲20%，中東地區12%。年齡的中位數是25歲。
英語水準最強的國家是荷蘭，並且，被列入「水準高超等級」（1到13名）和「水準較高等級」（14到31名）的國家，大多為歐洲國家。
從亞洲國家和地區的情況來看，新加坡排名最高（第2名），其次是菲律賓（22名）、馬來西亞（24名）和香港（31名）等。韓國和中國分列第36和第42名，排名均高於日本。
2022年世界主要國家和地區英語水準排名（非英語國家和地區：16名以下僅列出亞洲國家）
|1
|荷蘭
|22
|菲律賓
|2
|新加坡
|24
|馬來西亞
|3
|澳洲
|31
|香港
|4
|挪威
|36
|韓國
|5
|丹麥
|52
|印度
|6
|比利時
|60
|越南
|7
|瑞典
|62
|中國
|8
|芬蘭
|65
|尼泊爾
|9
|葡萄牙
|66
|孟加拉
|10
|德國
|70
|巴基斯坦
|11
|克羅埃西亞
|71
|卡斯里蘭卡
|12
|南非
|72
|蒙古
|13
|波蘭
|80
|日本
|14
|希臘
|（以下略）
|15
|斯洛伐克
英孚英語水準指數
和日本英語水準相當的國家是阿爾及利亞、阿聯（均為78名）、印尼（81名）、厄瓜多爾（82名）等。
在首次實施該調查的2011年，日本排名第14名，當時只有大約40個調查對象國，隨著調查對象國家和地區逐漸增多，日本的排名也在不斷下降。
標題圖片：PIXTA