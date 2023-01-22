日本資料庫

深秋到冬季這段時間是日本的狩獵解禁期。本篇將為大家梳理狩獵規則、從業人數的變化和獵物捕獲數量等資訊。

2022年度的狩獵期原則上定為11月15日至次年2月15日（北海道為10月1日至次年1月31日）。狩獵是與山村生活密切相關的一項活動，野味是各地傳統飲食文化中不可或缺的一個要素。而與此同時，日本幾乎每年都會發生槍支誤射導致的死傷事故，登山和徒步愛好者們在這段時期需要格外小心，最好避免進入常規登山路線以外的山路。

狩獵人員必須持有「第1種槍獵（步槍、散彈槍）」「第2種槍獵（氣槍）」「陷阱獵」「網獵」中的任意一種狩獵證，並向計畫前往狩獵的都道府縣政府申請狩獵人員登記註冊。另外，槍獵者還必須取得「持槍證」。

上世紀70年代，日本有超過50萬名狩獵證持有者，到2000年前後減少至20萬人左右，之後基本保持小幅波動。隨著老齡化的發展，近年來持證者中近6成已經年逾6旬。

在有害鳥獸造成農作物損失的問題日益突出的背景下，中央和地方政府正致力於培養和留住狩獵行業的新人。

獵物中野豬和鹿占了大半

日本的狩獵活動，過去主要是為了捕捉野雞、野鴨等野生鳥類以獲取肉食。但現在，獵捕對農作物造成破壞的野豬和鹿已經成為主流。日本環境省公佈的資料顯示，2021年捕獲野豬52.86萬頭，鹿72.5萬頭。除了單純的狩獵行為外，這些數字也反映出地方政府開展的「清除有害鳥獸」活動的成果。2021年捕獲的數量為4500餘頭。

政府提出的政策目標，是將2011年度合計達到413萬頭的野豬和鹿，在2023年前減少一半，還為此推出了「賞金」制度，捕獲1頭野豬獎勵約2萬日圓，1頭鹿獎勵約2.5萬日圓。

標題圖片：兵庫縣政府與獵友會共同為獵手們組織舉辦的實彈練習活動，2015年1月，兵庫縣政府提供（時事）