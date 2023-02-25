兒童神經性消瘦症患者人數居高不下，或因疫情緊張情緒影響

日本資料庫

日常生活中時刻戴著口罩，無法觀察老師和同學的表情；原本滿心期待的學校活動也相繼取消，休息和午餐時也不能聊天…。疫情導致生活劇變，給孩子們帶來了無法估量的沉重心理壓力。

國立發育醫療研究中心（東京）的調查顯示，受疫情影響，被診斷為「神經性消瘦症」的20歲以下患者人數居高不下。神經性消瘦症是一種攝食障礙的疾病，無法進食，或過度進食後出現嘔吐等行為，導致體重明顯低於正常水準。

該中心於2022年4到5月期間，針對全國30家醫療機構實施了問卷調查。針對初次門診被診斷為該病的患者人數，從24家機構獲得了有效回答。

2019年被診斷為神經性消瘦症的20歲以下患者人數為203人（男孩18人、女孩185人）。疫情開始流行的第一年，即2020年激增60%至318人（男孩27人、女孩291人），2021年也處於323人（男孩37人、女孩286人）的高位水準。儘管有效回答的數量存在差異，但因該病而住院的新增患者人數也呈現出了同樣的傾向。

該中心相關人士指出，其中的原因可能是生活環境變化造成的緊張情緒、對於感染COVID-19的擔憂，也可能是受到了節食避免疫情期間肥胖的相關報導的影響，同時提醒家長和教育機構需要關注孩子的食欲和體重減輕問題，在情況變得嚴重之前及時就診。

標題圖片：PIXTA